-Trablus'ta iki toplu mezar bulundu TRABLUS (A.A) - 05.10.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta iki toplu mezar bulundu. Trablus'taki güvenlik yetkililerinden Naci el İsavi, düzenlediği basın toplantısında, görgü tanıklarının verdiği bilgiler sonucu eski rejime ait iki toplu mezarın bulunduğunu belirtti. Yetkili, içinde 200 cesedin olduğu ilk toplu mezarın Trablus'a 7 kilometre uzaklıktaki Gargareş, 700 cesedin olduğu ikinci toplu mezarın da kente 10 kilometre uzaklıktaki Birasta Milad bölgesinde bulunduğunu söyledi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Trablus komutanı Halid Şerif, geçen hafta, Trablus'taki Ebu Selim Cezaevi'nin yakınında Muammer Kaddafi dönemine ait, içinde 1270 kişinin cesedinin olduğu bir toplu mezarın tespit edildiğini açıklamıştı. Kemiklerin 1990 yılında Kaddafi yönetimine isyan edenlere ait olduğundan şüphelendiklerini belirten Şerif, o dönem isyan edenlerin bu cezaevine konulduğunu ve aileleriyle hiç görüştürülmediğini söylemişti.