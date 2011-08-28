-Trablus'ta halk zorda TRABLUS (A.A) - 28.08.2011 - Çatışmalar nedeniyle ticari hayatın sekteye uğradığı Trablus'ta, halk gereksinimlerini karşılamakta zorlanıyor. Bazı semtlerinde hala çatışmaların yaşandığı Trablus'ta, halk can güvenliği nedeniyle sokağa çıkmaya çekindiği için ticari hayatın da canlılığını yitirdiği görülüyor. Kentin işlek caddelerindeki dükkanlar genelde kapalı iken, nadiren açılan dükkanların da rafları boş duruyor. Trabluslular, başta ekmek olmak üzere, ihtiyaç duyduğu tüm temel gıda maddelerini bulmakta zorluk çekiyor. Sokak aralarına kurulan küçük pazarlardan aldıkları yiyeceklerle tencerelerini kaynatmaya çabalayan halk, satın aldıkları şeyler için normalden birkaç kat daha fazla para ödemek durumunda kalıyor. Çok sayıda gazetecinin kaldığı 5 yıldızlı otellerde de yiyecek-içecek stoklarının tükenmeye yüz tuttuğu belirtiliyor. -''Tıbbi malzeme istiyoruz''- Trablus Hastanesi Doktoru Abubekir Anes, sağlık sorunları yaşayan Libyalılar'ın yanı sıra çatışmalarda yaralanan onlaca kişinin de hastaneleri doldurduğunu ifade etti. Yoğunluk nedeniye artık ilaç ve tıbbi malzelerin yanı sıra kan temin etmekte de sıkıntı yaşadıklarını belirten Anes, bu nedenle halktan ilaç ve kan bağışında bulunmalarını istediklerini söyledi. Anes, isyandan önce hastanelerde çalışan yabancı uyruklu doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları ülkelerine döndüğü için hastanelerde personel yetersizliği olduğunu kaydetti. Anes, bu nedenle pek çok Libyalı kadının hastanelerde gönüllü çalıştığını bildirdi.