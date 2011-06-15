-TRABLUS'TA 2 ŞİDDETLİ PATLAMA BİNGAZİ (A.A) - 15.06.2011 - Trablus'un merkezinde dün gece iki şiddetli patlama meydana geldiği, NATO savaş uçaklarının sivil tesisleri hedeflediği bildirildi. Başkentteki gazetecilerin yerel saatle 23.30'da (TSİ 00.30) şiddetli patlamaların duyulduğu bildirmelerinin ardından Libya resmi haber ajansı JANA, NATO hava taarruzunda El Fernac bölgesindeki sivil tesislerin hedeflendiğini duyurdu. Bu arada, doğuda ağır kayıp veren muhaliflerin batıdaki Zintan ve Yefren kentleri arasındaki yolda yer alan kilit El Rayaniye köyünü ele geçirmelerinin ardından, aralarında paralı askerlerin de bulunduğu Kaddafi yanlısı çok sayıda asker esir alındı. Paralı askerlerin Afrika ya da komşu Cezayir'den geldikleri belirtilirken, aralarından biri Trablus'un çöldeki Tuareg kabilelerinden paralı asker topladığını anlattı. Libyalı muhalifler buna paralel olarak Kanada ve Panama'nın da Ulusal Geçiş Konseyi'ni (UGK) tanımasıyla yeni diplomatik başarı elde etti. Muhalifleri tanıyan ülke sayısı 15'e yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) de, Libya'daki savaşın 15 şubattan bu yana 10 bin ila 15 bin kişinin ölümüne ve bir milyon civarında insanın ülkeden kaçmasına neden olduğunu bildirdi.