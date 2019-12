-Trablus'a ilk büyükelçiyi Türkiye gönderdi TRABLUS (A.A) - 03.10.2011 - Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ''Trablus'a gelen ilk yabancı büyükelçi olduğumu öğrendim. Hür Libya'nın Türkiye'den gelen ilk büyükelçisi olmaktan da gurur duyuyorum'' dedi. Aydın, Trablus'taki bir otelde bazı Libya Ulusal Geçiş Konseyi üyeleriyle basın toplantısı düzenledi. Trablus'a, 25 kişiden oluşan elçilik görevlileriyle dün ulaştıklarını anımsatan Aydın, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek üzere çalışmalara başladıklarını belirtti. ''Cesur Libya halkının kararlılıkla 42 yıllık baskıcı rejimi yıkmayı başardığına'' işaret eden Aydın, şöyle konuştu: ''Libyalı kardeşlerimizi Türk hükümeti ve Türk halkı adına kutluyorum. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libya'nın yanında olmayı sürdürecek ve her türlü desteği vermeye devam edecektir. Libya, konumu itibariyle önemli bir devlettir. Aynı zamanda Arap dünyasının önde gelen ülkelerinden biridir. Geniş ve zengin doğal kaynakların yanı sıra genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Libya'yı parlak bir gelecek beklemektedir. Libya'nın geleceğine Libyalılar karar verecektir. Libya'nın en kısa zamanda uluslararası toplumda hak ettiği itibarlı konuma kavuşacağına inancımız tamdır. Türkiye, bu süreçte Libya'ya her türlü yardım ve desteği vermeye hazırdır.'' -''Öncelikle Trablus Havaalanı açılmalı''- Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aydın, yabancı bir gazetecinin ''Türkiye'nin Libya'da oynayacağı rol nedir? Kaddafi ailesiyle muhalifler arasında arabuluculuk yapacak mı'' sorusuna, Aydın, ''Türkiye'nin Kaddafi rejimiyle Libyalılar arasında arabuluculuk rolü oynaması söz konusu değildir. Kaddafi ve ailesine düşen bir an önce teslim olmaları ve Libya halkına hesap vermeleridir'' yanıtını verdi. Aydın, ayrıca Türkiye'nin kendi tecrübesini Libya ile paylaşmaya hazır olduğunu, bunun Libyalılar'ın isteği ölçüsünde olacağını söyledi. Aydın, Türkiye'nin, Libya'ya katkısının kurumların oluşturulmasından, yeni kanun ve mevzuatın hazırlanmasına, teknik eğitimden yardımlara kadar her türlü alanı kapsadığını vurguladı. Bir başka gazetecinin, Türkiye'nin Libya'ya yaptığı yardımların tutarını sorması üzerine Aydın, 100 milyon dolar peşin verildiğini, 100 milyon dolarlık kredi sağlandığını, ayrıca 100 milyon dolar değerinde de yardım malzemesi sağlanacağını bildirdi. Libya'da yatırım yapan ve çalışan Türkler'in geri dönebilmelerine ilişkin koşulların ne zaman oluşacağı yönündeki soru üzerine Aydın, bunun ancak uygun şartlar oluşunca mümkün olabileceğini, öncelikle Trablus Havaalanı'nın açılması gerektiğini söyledi. Öte yandan, Geçici Ulusal Konsey Üyesi Abdulmecit Seyfulnas da Libya'nın normale dönmeye başladığını, Trablus'un güvenliğin de kontrolleri altında olduğunu, havaalanının en kısa zamanda açılmasının ardından Türkleri yeniden Libya'da görmek istediklerini belirtti. Seyfulnas, Türklerle yapılan kontratların geçerliliğini koruduğunu, yeni dönemde Türklerle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.