-TRABLUS SOKAKLARINDA CESETLER KAHİRE (A.A) - 22.02.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta, sokaklarda güvenlik güçleri tarafından öldürülen göstericilere ait çok sayıda ceset bulunduğu bildiriliyor. AP ajansının duyurduğuna göre, Trablus'tan Dubai'ye geçen muhalif Libya Selamet Cephesi'nden Muhammed Ali, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölen göstericilerin sokaklarda kan kaybından ölüme terk edildiğini ve Muammer Kaddafi güçlerinin ambulanslara bile ateş açtığını söyledi. Ali, göstericilerin vurularak öldürülmesi, güvenlik güçlerinin sokağa çıkanların vurulacağı uyarıları üzerine kent sakinlerinin evlerine sığındığını anlattı. Yabancı gazetecilerin de ülkeye girişine izin verilmemesi nedeniyle haberleri bağımsız kaynaklarca doğrulama olanağı bulunamıyor ve Libya'dan haberler, tanıkların ya da muhaliflerin telefonla açıklamalarıyla ya da sosyal paylaşım sitelerinden alınabiliyor. -MISIR UÇAKLARININ İNİŞİNE İZİN- Libya'nın Mısırlı işçilerin tahliyesi için iki Mısır askeri uçağının ülkeye inmesine izin verdiği bildirildi. MENA'nın haberine göre Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt, Libya'daki Mısırlıların nakliyesi için askeri uçakların yanı sıra Mısır Havayollarına ait uçaklarla gün içinde 4 sefer yapılacağını belirtti. Ebul Geyt, Libya'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarından büyükelçilikle temasa geçmelerini istedi. Mısır uçaklarının hangi havaalanına ne zaman ineceği ise açıklanmadı. Mısır Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan bir açıklamada Bingazi havaalanının çatışmalarda tahrip olduğu bildirilmişti. -CASTRO'DAN KADDAFİ'YE DESTEK- Küba devriminin lideri ve eski devlet başkanı Fidel Castro, NATO'nun planının Libya'yı işgal etmek olduğunu öne sürdü. Küba haber ajansı Prensa Latina'da yayımlanan ve Libya'daki durumu değerlendiren yazısında Castro, Libya'nın yaşadığı kaosun arkasında yatan sebebin "uluslararası büyük Amerikan şirketlerinin elinde olan, başlıca zenginlik kaynağı haline dönüşen ve mevcut durumda medeniyetlerin gelişimine yön çizen: petrolün" olduğunu ifade etti. Castro, "ABD'nin, Libya'da tam barış için endişe duymadığı benim için apaçık ortadadır ve ABD, NATO'nun bu zengin ülkeyi işgal etmesi emrini vermekte tereddüt etmeyecektir, bu bir zaman veya gün meselesidir" görüşünü savundu. "Kaddafi'nin Venezuela'ya kaçtığı yalanının ortaya atıldığını", ancak bunun hemen Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandığını hatırlatan Castro, "Ben, Libya liderinin (Kaddafi) ülkesini terk edeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı. Castro, "Samimi bir insan her zaman, dünyanın neresinde olursa olsun, her türlü adaletsizliğe karşıdır ve bunların en kötüsü de Libya halkına karşı suç işlemeye hazırlanan NATO'ya karşı sessizliğini korumaktır" yorumunda bulundu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 1951 Aralık ayında, Libya'nın bağımsızlığını ilan eden ilk Afrika ülkesi olduğunu belirten Castro, "Libya, topraklarının yüzde 95'i tamamen çöl olan bir ülke. Teknoloji, bu topraklarda önemli miktarda çok kaliteli petrol yataklarının ortaya çıkarılmasını ve bol miktarda doğalgaz yatakları bulunmasını sağladı. Libya, bağımsızlığını ilan ettiğinde nüfusu 1 milyon idi. Şimdi ise 6 milyondan fazla" diye yazdı. Castro, "Libya'dan her türlü haber geldiğini ve haber kaosu yaşandığını" savunarak, "Kaddafi ile hemfikir olun veya olmayın. Gerçek ve yalanı öğrenmek için bir süre beklenmek gerekiyor" dedi. -BULGARİSTAN LİBYA'YA UÇAK YOLLADI- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un talimatı üzerine devlet şirketi "Tehnoeksporststroy"a ait 180 kişilik bir uçağın, Bulgar vatandaşlarını tahliye etmek için Libya’nın Trablus kentine gönderildiği bildirildi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı bu sabah gönderilen uçağın yerel saatle saat 12.00'de başkent Trablus havaalanından kalkacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vesela Çerneva, gerekirse yeni bir uçak daha yollayabileceklerini belirterek Bulgaristan’ın Trablus Büyükelçiliği'nin Libya’yı terk etmek isteyen Bulgaristan vatandaşlarına çıkış vizesi ayarlamaya çalışacağını kaydetti. -ALMANYA- Almanya ise, Libya'daki vatandaşlarını Lufthansa havayolu şirketine ait özel bir uçakla tahliye edecek. Lufthansa şirketi sözcüsü Thomas Jachnow, Alman vatandaşlarının tahliyesi için Lufthansa şirketinin 300 yolcu kapasiteli Airbus A340-600 uçağını bugün Frankfurt'tan Trablus'a göndereceğini, uçağın bu akşam yerel saat ile 19.15'te Frankfurt'a dönmesinin beklendiğini belirtti.