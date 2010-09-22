-''TPAO TÜRKİYE'Yİ UÇURACAK'' ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, TPAO'nun halka arz çalışmalarıyla ilgili olarak, ''Halka arz gerçekleştiğinde biz de TPAO olarak Türkiye'yi THY gibi uçuracağız'' dedi. Uysal, TPAO'nun 1954 yılında 6327 sayılı kanunla anonim ortaklık olarak kurulduğunu ve faaliyetlerini 1983 yılına kadar özel şirket mantığıyla yürüttüğünü anlattı. TPAO'nun sürekli kar eden bir kuruluş olduğunu ve yatırımlarını kendi elde ettiği karlarla sağladığını ifade eden Uysal, kuruluşun devletten bu konuda herhangi bir para talebinin olmadığını, sadece parayı harcamak için izin talebi olduğunu kaydetti. TPAO'nun, 1983 yılından sonra 233 sayılı kanuna göre kamu kuruluşu haline getirildiğini ifade eden Uysal, bu tarihten sonra özel sektör gibi hareket edilemediğini, faaliyetlerde bir yavaşlama olduğunu, personel rejimi ve şirketin mali rejiminde çok ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Uysal, ''Biz eğer 1983 yılındaki pozisyonumuzu devam ettirebilseydik gelişme trendiyle bugün dünyanın ilk 10 şirketi arasında olacaktık'' diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, TPAO'nun halka arzının planlandığı yönündeki açıklamasının kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten Uysal, ''Türk Hava Yolları, halka arzdan sonra hepimizin gurur duyduğu işler yapmaya başladı. Halka arz işlemini yapmasalardı THY bu kadar büyüyemezdi. Halka arz gerçekleştiğinde biz de TPAO olarak Türkiye'yi THY gibi uçuracağız. TPAO da çok geniş alanlarda çok daha rahat hareket imkanıyla Türkiye'ye çok büyük petrol ve doğalgaz potansiyelini taşıyabilecek imkana kavuşacak'' dedi. Uysal, halka arz işleminin kısa vadede TPAO'ya hareket kabiliyeti getireceğini, bu sayede yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerin çok daha rahat yürütüleceğini, pek çok bürokratik aşamanın elemine edileceği için kararlarda ve faaliyetlerde daha rahat davranılacağını kaydetti. -''EMEKLİ OLAN ARKADAŞLARIMIZ GERİ DÖNÜYOR''- Şu anda TPAO'nun bir kuruluş kanunu olmaması nedeniyle kurumda sıkıntılar yaşandığını belirten Uysal, şöyle devam etti: ''Çünkü kuruluş kanunumuz 1983 yılında iptal edilmiş. Kuruluş kanunumuz olmadığı için personelimizle ilgili ödül ve ceza sistemleri her zaman mahkeme kararıyla geri dönüyor. Mesela bizim yönetmeliğimize göre şu anda personelimizin emekli edilme yaşı 60. Yönetmeliğimize göre emekli ettiğimiz arkadaşlar mahkemeye başvurarak geri dönüyorlar. İşçi olmamız ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olmamıza rağmen, mahkemeler bizi memur olarak nitelendirdiği için 65 yaşa kadar çalışabilir diye bütün emekli olan arkadaşlarımız geri dönüyorlar. Tabi ki bu şirketin yapısında bazı dejenerasyona neden oluyor. Ödül ve ceza sisteminin olmadığı bir şirketi idare edebilmek son derece zordur. O bakımından bu kanunumuzun çıkmasıyla birlikte şirketin yönetilebilirliğinin çok daha rahat olacağını, finans kararlarının, yatırım kararlarının çok daha rahat alınabileceğini düşünüyoruz.'' Halka arzla birlikte TPAO'nun karını daha artıracağını ifade eden Uysal, bu sayede çok ciddi yatırım kaynağına sahip olacaklarını belirten Uysal, ''Ben TPAO'nun 1954 yılından bu yana her yıl kar eden performansıyla halkımızın teveccühüne mazhar olduğunu düşünüyorum. O bakımından halka arz konusunda halkımız büyük teveccüh gösterecektir ve bizim hisselerimize talep çok yüksek olacaktır'' dedi.