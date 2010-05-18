TPAO, Irak'ta günde 100 bin varil petrol üretecek

T24- Irak Petrol Bakanı Hüseyin Şehristani, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Irak’ta, 2. kez petrol üretim ihalesini kazanmasının, Irak ile Türkiye arasındaki ilişkileri çok olumlu etkileyeceğini bildirdi.





TPAO’nun, Çinli ortağı CNOOCI International şirketi ile birlikte, ülkenin güneyinde yer alan Misan ilindeki petrol yataklarının geliştirilmesi için Irak Petrol Bakanlığı ile dün imzaladığı anlaşmanın ardından A.A muhabirinin sorularını yanıtlayan Bakan Şehristani, TPAO’nun Irak’ta aldığı ihalelerin ve iki ülke arasında enerji alanında yapılan işbirliğinin, ilişkileri çok olumlu etkileyeceğini belirtti.





Irak’ta ihale alan TPAO’nun ve ortaklarının başarılı olması için ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaklarını dile getiren Şehristani, “Irak’taki doğal gaz yataklarının geliştirilmesi için açılacak ihaleye katılacak şirketlerin belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. TPAO, bu iş için ehildir. İhalelerde yarışabilir” dedi.



TPAO GENEL MÜDÜRÜ UYSAL



TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Uysal da, Irak’ta aldıkları 2 ihaleyle kendi paylarına düşen Irak’taki günlük petrol üretimini, 3 yıl içerisinde 100 bin varile çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.





Misan’daki petrol yataklarını geliştirme projesinin 16 milyar dolarlık bir proje olduğunu belirten Uysal, şu bilgileri verdi:





“Bu projede yaklaşık 350 adet kuyu açılacak. Bu kuyuların ve diğer işletme maliyetlerini topladığınız zaman 7 milyar ve sahaların işletilmesi için diğer masrafları topladığınız zaman toplam 16 milyar dolarlık bir yatırım gerektiren bir proje. Bunun yüzde 15’lik bir kısmını, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kısmını biz TPAO olarak önümüzdeki 20 yılda Irak’a yatırım yapmak durumundayız. 25 yıl içinde, yaptığımız yatırımlarımızın tamamının geri döneceğini ve bizim bu projeden karlı çıkacağımızı düşünüyoruz. Misan petrol sahasında 450 bin varillik günlük üretim 7 yıl devam edecek. Bu süre içerisinde masraflarımızı geri alabileceğimizi ve ondan sonraki kısmının da TPAO’ya kar olarak geri döneceğini düşünüyoruz.”





Misan petrol yataklarından üretilecek petrolün varili başına ödenecek 2,3 dolarlık ücretin az olup olmadığı sorusu üzerine Uysal, “Irak Hükümeti, bu konuda takdire şayan bir davranış içinde oldu. Hem Irak’ın menfaatlerini çok güzel bir şekilde korudu hem de yatırımcı şirketlere makul karlar teklif etti. Eğer siz ciddi bir yatırımcıysanız, hesabınızı ve projenizi düzgün yaptıysanız bu işlerden para kazanabilirsiniz. O bakımdan bu projede bize verilen 2,3 dolar, bizim para kazanabilmemiz için son derece makul bir rakam” diye konuştu.



AKKAS, MANSURİYE VE SİBA SAHALARI İÇİN DE TEKLİF VERİLECEK



TPAO Genel Müdürü Uysal, Irak Petrol Bakanlığı’ndan, doğalgaz yataklarının geliştirilmesi için açılacak ihalede, operatör olarak çalışabileceklerini bildiren bir davetiyenin kendilerine iletildiğini ve bundan son derece memnun olduklarını söyledi.





İhaleye çıkacak Akkas, Mansuriye ve Siba doğalgaz sahalarında daha önce çalıştıklarını kaydeden Uysal, bu sahaların potansiyelini bildiklerini, sahaları operatör olarak işletebilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.





“İhalede kazanabilecek en ciddi rakamları teklif ederek, bu ihaleleri almayı hedefliyoruz” diyen Uysal, Irak’ın doğal gaz üretim potansiyelinin son derece yüksek olduğunu, bunun ilerde Avrupa’ya ve Nabucco’ya gaz verme potansiyeli bulunduğunu ifade etti.





Bu bakımdan, şimdiden projelerin içinde yer alındığı takdirde ileride çok avantajlı bir konum elde edebileceğine dikkati çeken TPAO Genel Müdürü, “Operatörün TPAO olması kaydıyla ortaklıklar kurarak, Akkas, Mansuriye ve Siba sahasıyla ilgili teklifler vereceğiz. Umarım kazanırız” dedi.



TPAO’NUN BAĞDAT OFİSİ AÇILDI



Öte yandan, TPAO’nun Bağdat Ofisi de resmi olarak açıldı. Açılış, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Uysal ve Irak Petrol Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri tarafından yapıldı.





Uysal, Irak Petrol Kanuna göre, projeleri alan yabancı şirketlerin Bağdat’ta ofis açarak resmi bağlantı noktalarını tespit etmek zorunda olduğunu söyledi.





Şirket olarak, daha proje almadan ofis açma hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Uysal, TPAO ofisinin Bağdat’ta açılan ilk yabancı petrol şirketi merkezi olduğuna dikkati çekti.





TPAO’nun Bağdat’ta ofis açmasının getirisinin yüksek olacağına işaret eden Uysal, “Diplomaside ilk açılan büyükelçilik her zaman büyükelçilikler sıralamasında en üst sırada yer alır. Bizim açtığımız ofis de her zaman petrol şirketlerinin yaptığı toplantılarda hep en üstte yer alacak. Çünkü, burada ilk açılan ofis bizim ofistir” diye konuştu.