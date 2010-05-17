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Ekonomi

TPAO Irak için 2. imzayı attı

TPAO, Çinli ortağı CNOOCI International şirketi ile Bağdat'ın güneyindeki Misan ilinde bulunan petrol yataklarının geliştirilmesi anlaşmasını imzaladı.

17 Mayıs 2010 03:00

T24- Irak Petrol Bakanlığı'nda düzenlenen ve TPAO adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Uysal ve Yönetim Kurulu üyesi Genel Müdür Yardımcısı Besim Şişman'ın anlaşmaya imza koyduğu törende, Irak Petrol Bakanı Hüseyin Şehristani de hazır bulundu.


Petrol yataklarının geliştirilmesi anlaşması, Buzurgan, Fekke ve Ebu Gırab adlı üç sahadan oluşuyor.


İmza töreninden sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Şehristani, "Misan petrol sahalarının geliştirilmesi projesinin haziran 2009'da ihaleye çıkarıldığını belirterek, "O dönemde bu ihaleye tek Çinli şirket katılmıştı. Irak Petrol Bakanlığı, petrolün çıkarma bedelini varil başına 2 dolar 30 cent olarak belirlemişti. Fiyatta anlaşma sağlanamadığı için ertelenmişti. Geçen günlerde Çinli şirket ve TPAO, aralarında sağladıkları ortaklık neticesinde Irak Petrol Bakanlığı'nın teklif ettiği ücreti kabul ettiler ve anlaşma imzalandı" diye konuştu.


Anlaşmanın 20 yıllığına geçerli olduğunu ve ilerde anlaşma sağlanırsa uzatılabileceğini kaydeden Şehristani, petrol yataklarındaki rezervin 8 milyar varil, üretilebilir rezervin ise 2 milyar 200 milyon varil olduğunu ve 6 yıl içinde günlük üretimin 450 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.


TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal da, yaptığı açıklamada, "Irak'la çok başarılı bir anlaşmaya imza attık. Misan petrol sahasının geliştirilmesi projesinde yer almaktan çok memnunuz. Bu proje, sadece şirketler arasındaki ilişkiler değil, ülkeler arasındaki ilişkileri de geliştirecektir" dedi.


Uysal, Irak'taki doğalgaz yatakları ile de ilgilendiklerini ve geliştirilmesi için TPAO'ya ihaleye katılması teklifinde bulunulduğunu belirterek, "Irak'ın petrol üretimine katkıda bulunacağız. Başka anlaşmalara da imza atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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