TPAO'dan Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile ilgili açıklama: Kuyu akış testi başarıyla tamamlandı

TPAO'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Türkali-1 ultra derin deniz tespit kuyusunda 2 bin 143 metre su derinliğinde, 3 bin 920 metre son derinliğe ulaşıldı.

TPAO, Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ultra derin denizde yer alan Türkali-1 tespit kuyusunda, ilk kuyu akış testini tamamladı. Test edilen seviyede günlük 1,15 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı. Test kapsamında yapılan analizler ve elde edilen verilere göre, kuyuda günlük 2,7 milyon metreküp tahmini gaz üretim potansiyeli bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, projenin takvim dahilinde ilerlediğini belirterek, "Son test sonuçları ise sektör ve pazar için çok önemli fırsatlar ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.