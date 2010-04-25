TPAO, aramalarına devam ediyor

T24 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Brezilya Milli Petrol Şirketi PETROBRAS ortaklığında, dünyanın en gelişmiş petrol platformlarından biri olan ''Leiv Eirikson''un Karadeniz'de başladığı ultra derin-deniz sondaj operasyonlarına ilişkin çalışmalar sürüyor.



TPAO yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de 2 bin metre olan su derinliği ve ondan sonra da deniz tabanından itibaren yaklaşık bin metrelik kara kısmına sondaj yapıldı ve borular indirildi.



Haziran ayı sonuna kadar kadar 5 bin 500 metreye ulaşmayı hedeflediklerini belirten TPAO yetkilisi, ''Sondajda güçlükler çıkmazsa, makinede herhangi bir arıza olmazsa Haziran sonuna kadar 5 bin 500 metreye ulaşmayı ümit ediyoruz. Bunun 2 bin metresi su derinliği, 3 bin metrelik kısmı da kara sondajı olacak'' dedi.



Bu derinliğe indikten sonra sahanın petrollü mü, doğal gazlı mı, yoksa kurumu olup olmadığı konusunda ipucu elde edileceğini belirten yetkili, petrol veya doğal gaz emaresi görülürse bununla ilgili testlerin de başlayacağını ve bu testlerin de yaklaşık 1 ay süreceğini bildirdi. TPAO yetkilisi, ''Yani Temmuz sonuna kadar ilk sondajın bütün neticelerini almış oluruz'' dedi.

Bu arada National Geographic, dev platformun Norveç'ten Türkiye'ye gelmesi ve Sinop'taki sondajın tamamını filme alıyor.



Bir futbol sahası büyüklüğünde bulunan ve son derece teknolojik bir makine olan Leiv Eiriksson dünyanın ikinci büyük petrol platformu olarak biliniyor.





