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Kültür-Sanat

'Toz' dünya prömiyerini Montreal'de yapıyor

'Toz'un çekimleri Afganistan'da tamamlandı

17 Ağustos 2016 20:58

Gözde Kural'ın Afganistan'da çekimleri tamamlanan dram türü filmi Toz, Montreal Dünya Film Festivali’nde gösterilecek. Afganistan’da, ailesinin sır dolu geçmişinin izini sürmek için yalnız bir kadın olarak yola çıkan Azra’nın hikâyesini anlatan filmin başrollerinde Öykü Karayel, Beran Soysal ve Muhammed Cangören yer alıyor.

Mürekkephaber’de yer alan habere göre, Türk oyuncularının yanı sıra filmde, Afganistan sinemasının oyuncuları Abdul Qadir Farookh, Haji Gul Aser ve Masud Ahmadi de yer alıyor. TFP ve Galata Film’in yapımcılığını üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Ferhat Uzundağ üstlenirken müziklerini ise Hasan Özsüt besteledi.

Gözde Kural, reklamcılık ve sinema-tv eğitimi aldıktan sonra kariyerine yönetmen asistanlığıyla başladı ve çeşitli klip ve reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı. Toz, Kural'ın ilk uzun metrajlı filmi.

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