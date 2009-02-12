Toz bulutları hasta ediyor

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bayram, toz bulutunun insan sağlığını çok ciddi şekilde tehdit ettiğini bildirdi.



Prof. Dr. Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, toz zerreciklerinin 1 mikron ve daha küçük çapta oldukları için iç ortama rahatlıkla geçebildiğini belirtti.



Araştırmalara göre yüksek partikül madde kirliliğinin başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını dile getiren Prof. Dr. Bayram, şunları kaydetti:



"Gaziantep ve çevre illerde, önceki günlerde havadaki toz (partiküler madde) konsantrasyonu oldukça yüksek değerlere ulaştı. Bu durumda astım, kronik bronşit gibi akciğer hastalığı olanların rahatsızlığı kötüleşti, hastaneye ve acile başvurular arttı.



Havadaki toz oranının artması, başta yaşlı ve çocuklar olmak üzere hassas grupları daha çok etkilerken, sağlıklı bireylerde de genel halsizlik, kırgınlık, solunum sıkıntısı ve baş ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Gerek hastane personelimiz gerekse de hastanemize başvuran hastalar benzer rahatsızlıklarını dile getirmektedir. Toz bulutu insan sağlığını çok ciddi olarak tehdit ediyor. Vatandaşların olabildiğince iç ortamda kalmaları, evlerin ve binaların kapı ve pencerelerinin kapalı tutulması toza maruz kalmayı tamamen önlemese de azaltabilir."



Prof. Dr. Bayram, 2008'in sonlarında ve geçen aylarda bölgede 2-3 adet benzer kum fırtınası görüldüğünü, havaların kurak gitmesi ve yağış oranlarının azalmasıyla bu tür sorunların daha çok yaşanacağını düşündürdüğünü vurguladı.



(AA)

