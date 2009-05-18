Toyota'nın hibrid aracı yeni Prius görücüye çıktı

Japon otomotiv devi Toyota, hibrid aracı Prius'un yeni modelini Tokyo'da tanıttı.



Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota, Japonya'da yeni Prius için 80 bin ön sipariş alındığını, bu araçtan yılda 400 bin adet satmayı amaçladığını açıkladı.



Toyota Başkanı Akio Toyoda, "Bu modelde geleceğin araçlarını deniyoruz" dedi. Yeni Prius'a sahip olmak için beklemek gerekeceğinin işaretini veren Toyoda, "Ben zaten kendim için sipariş verdim. Yıl sonundan önce bu araçtan istiyorsanız, bayinize koşun" diye konuştu.



Prius'un yeni modeli, ilk kez 1997 yılında piyasaya çıkan Prius'un üçüncü neslini temsil ediyor. Dünyanın en çok satan hibrid aracı Prius, 40 ülke ve bölgede 1 milyon 256 bin adet satış rakamına ulaştı.



Yeni Prius'un 80 ülke ve bölgede satılacağı belirtildi.



Toyota, yeni Prius'un Japonya'da 20 bin 900 dolardan satışa sunulacağını (2,05 milyon yen), ikinci nesil Prius'un fiyatının ise 1,89 milyon yenden satılan rakibi Honda'nın hibrid modeli Insight ile aynı olacağını kaydetti.



Japonya'da yeni model Prius'dan ayda 10 bin adet ve eski modelden ise 2 bin adet satmayı planlayan Toyota'ya göre, yeni Prius bir galon benzinle (3,78 litre) yaklaşık 80 kilometre yol yapacak. Prius'un bir önceki modeli ise bir galon benzinle 74 kilometre yol katediyordu.



Toyota, nisan ayı sonu itibariyle yarıdan fazlası Kuzey Amerika'da olmak üzere bütün dünyada 1 milyon 28 bin adet araç sattı.



Prius'un rakibi Insight ise şubat ayında satışa çıktığı Japonya'da 19 bin 492 adet, mart ayında satışa sunulduğu ABD'de ise 2 bin 665 adet sattı.



Toyota, 31 Mart 2009 tarihinde sona eren mali yılda 4,4 milyar dolar zarar ettiğini açıklayarak, 1937 yılında kurulmasından bu yana ilk kez zarar etmişti.



