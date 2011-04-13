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Ekonomi

TOYOTA'DAN ÜRETİME 8 GÜN ARA TOKYO (A.A)

13 Nisan 2011 12:10

-TOYOTA'DAN ÜRETİME 8 GÜN ARA TOKYO (A.A) - 13.04.2011 - Japon otomobil üreticisi Toyota, 11 Mart'ta meydana gelen depremden sonra Japonya'dan parça tedarikinde sıkıntı yaşanması nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 Avrupa ülkesindeki fabrikalarında üretimi Nisan sonundan Mayıs başına 8 gün süreyle durduracağını bildirdi. Toyota grubundan yapılan açıklamada, Japonya'nın doğusunda 11 Mart'ta meydana gelen depremin ardından parça tedarikindeki sıkıntı nedeniyle üretimin nisan sonundan mayıs başına bir süreliğine durdurulacağı ve sonra mayıs boyunca düşük ritmde seyredeceği belirtildi. Üretimin durdurulacağı fabrikaların, Türkiye'deki Adapazarı, Fransa'daki Onnaing, İngiltere'deki Burnaston montaj fabrikaları ile Polonya'daki Jelcz-Laskowice ve İngiltere'deki Deeside motor üretim tesisleri olduğu kaydedildi. Toyota'nın Japonya'da yurtdışındaki araç montaj tesisleri için parça üretimi fabrikalardaki hasar nedeniyle deprem ve tsunaminin ardından 10 gün süreyle durdurulmuştu. Toyota, Avrupa fabrikalarındaki üretimin 21-22 Nisan, 25-29 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde durdurulacağını bildirdi.

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