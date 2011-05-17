Toyota Türkiye'deki üretiminde normale dönüyor

T24 -

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Toyota'nın diğer tüm Avrupa fabrikalarında olduğu gibi, Toyota Türkiye'de de üretimin 1 Haziran itibariyle deprem öncesi planlanan normal seviyeye döneceğini ifade etti.

Bazı Avrupa tedarikçi firmalarından alınan parçalarda yaşanan tedarik sıkıntısının 1 Haziran tarihi itibarıyla çözülmüş olacağına dikkati çeken Özer, şunları bildirdi:

''Japonya'dan temin ettiğimiz parçaların tedarik sorunu giderilmiş olup, üretimimiz 1 Haziran tarihi itibarıyla yüzde 100 normal seviyede gerçekleşmeye başlayacaktır. Problem kalıcı olarak çözülene kadar, parça tedariki yakından takip edilmeye devam edilecektir. Yoğun çabalar neticesinde sorunun tahmin edilen tarihin çok öncesinde giderilmesi, çalışanlarımız ve müşterilerimiz açısından sevindiricidir. Bu süreçte motivasyonlarını yüksek tutarak, özveriyle çalışmalarını sürdüren çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür ederim. Şimdiye kadar her konuda olduğu gibi, şeffaflıkla deprem ve tsunami felaketinde yaşanılan süreci aktardığımız kamuoyu ile bu haberi de paylaşıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu dönem sonrasında gerek Toyota Türkiye, gerekse Avrupa'da bulunan diğer fabrikalarımızın bütün gayretleriyle çalışarak yıl başında planladıkları üretim rakamlarını gerçekleştireceklerine yürekten inanıyorum. Toyota markasına güvenen tüm müşterilerimize bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.''

11 Mart'ta Japonya'daki deprem felaketinin ardından ortaya çıkan parça tedarik problemleri nedeniyle Toyota'nın, Avrupa'da bulunan İngiltere, Fransa, Polonya fabrikaları ile Toyota Türkiye'de sekiz gün üretim yapılamamış, mayıs ayında kısmen düşük seviyede üretime başlanmıştı.

Verso ve Auris modellerini Sakarya'daki fabrikasında üreten Toyota Türkiye'nin 2011 yıl sonuna kadar 95 bin otomobil üretmeyi hedefliyor.



