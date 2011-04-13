Toyota Türkiye'de üretime ara veriyor

T24 - Japonya'daki tedarik sıkıntısı nedeniyle Toyota Türkiye'de 21 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında üretim yapılmayacak.





Toyota Türkiye CEO'su Orhan Özer, Toyota Avrupa'nın kararı doğrultusunda 21 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında fabrikalarında üretim yapılmayacağını bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, üretimde kullanılan parçaların büyük çoğunluğunun Türkiye ve Avrupa'dan tedarik edildiğini belirterek, Japonya'dan temin ettikleri kısıtlı sayıda da olsa bazı parçalarda tedarik açığı yaşandığını bildirdi.

Parça tedarik sürecinin şirketleri ve Toyota Avrupa tarafından hassasiyetle takip edilmeye devam edileceğini kaydeden Özer, şunları ifade etti:

''Toyota Avrupa'nın kararı doğrultusunda 21 Nisan ve 2 Mayıs tarih aralığında fabrikamızda üretim yapılmayacaktır. Durumun normale dönmesi amacıyla, öncelikle Japonya'daki parça tedarik zincirinin mümkün olan en kısa zamanda düzenli olarak çalışmaya başlaması için gereken çalışmalar yapılmaktadır. Bu dönem sonrasında gerek Toyota Türkiye, gerekse Avrupa'da diğer fabrikalarımızın bütün gayretleriyle çalışarak yıl başında planladıkları üretim rakamlarını gerçekleştireceklerine inanıyorum. Toyota Japonya'daki fabrikalarında 18 Nisan tarihi itibarıyla yüzde 50 kapasiteyle üretime başlayacaktır. Verso ve Auris modellerini Sakarya'daki fabrikasında üreten Toyota Türkiye'nin 2011 yıl sonu üretim hedefi 95 bin adettir.''

11 Mart'ta Japonya'da gerçekleşen deprem ve tsunaminin ardından ortaya çıkan parça tedarik problemleri nedeniyle Toyota, Avrupa'da bulunan İngiltere, Fransa, Polonya ve Türkiye olmak üzere 5 üretim merkezinde Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı başı itibarıyla üretim yapmama kararı almıştı.





