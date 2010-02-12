Toyota Türkiye'de 57 bin aracını çağırdı

T24 - Toyota, Türkiye'de satılan 57 bin 301 adet araç için geri çağırma kampanyası başlattı. Açıklamada, "potansiyel gaz pedalı sorunu"na yönelik hazırlıklarını tamamladığı belirtilerek, "Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş, geçmiş yıllarda satılan ve kapsam dahilinde bulunan 57 bin 301 adet araç için geri çağırma kampanyası başlattı" denildi.



Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "yapılacak çalışmanın, tüm müşterilere en üst güvenlik standartlarını sunmak adına bir önlem mahiyetinde olduğunu" yineleyerek "Kapsam dahilindeki tüm araç sahipleri, gelecekte muhtemel bir sorun yaşanmaması amacıyla Toyota yetkili servislerine davet edilerek araçları ile ilgili gerekli işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek "dedi.



Çağrının, markanın kullanıcısına verdiği değer ve müşteri memnuniyeti açısından önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Toyota sahiplerinin, araçlarının belirlenen kapsam dahilinde olup olmadığını, gelecek hafta www.toyota.com.tr internet adresinde hizmete girecek olan bir sorgulama ekranı aracılığıyla kolaylıkla öğrenebileceklerini" de açıkladı.



Bozkurt, yaklaşık 30 dakika sürecek bakım işleminin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.



Geri çağırma kampanyasıyla ilgili olarak herhangi bir tarih sınırlaması olmadığını açıklayan Bozkurt, bu kapsama giren tüm araçlar işlem görene kadar kampanyanın devam edeceğini, bir yıl sonra bile Toyota bayilerine başvuran müşterilerin kampanyadan ücretsiz olarak yararlanacaklarını ifade etti.



Açıklamada, aracında bir sorun yaşamayan Toyota kullanıcıları da, ileride oluşabilecek muhtemel durumlara karşı uyarıldı.



Bozkurt, şöyle devam etti:



"Kampanyamız ileride oluşabilecek muhtemel problemler için önlem mahiyetindedir. Bu nedenle, kampanya kapsamında yer alan tüm müşterilerimizi işlemlerini yaptırmak üzere Toyota yetkili servislerinden randevu almaya davet ediyorum. Tüm dünyada tüketiciler nezdinde bir güven unsuru olan bu faaliyetlerin öneminin Türk halkı tarafından da anlaşılacağına ve takdir edileceğine inanıyoruz."



