Toyota, Türkiye'de '1 milyon' dedi

Türkiye'de Adapazarı'nda faaliyet gösteren Toyota Otomobil Fabrikası, 1 milyonuncu otomobilini üretti.



Adapazarı'nda kurulu Toyota Otomobil Fabrikası'nın `Yeni Nesil Verso'nun tanıtımı ve Türkiye'de üretilen 1 milyonuncu aracın imalatının kutlanması amacıyla düzenlendi.



Törende konuşan Toyota Otomotiv A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Takeshi Marusawa, otomotiv sektörünün gerçekten zor durumda olduğunu, ancak buna rağmen işçi çıkartma planlarının olmadığını söyledi. Toyota Motor Corp. (TMC) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazuo Okamoto ise üretim düzeyi ve pazar payı hedefleriyle ilgili soru üzerine, ``Üreteceğimiz araç sayısı, pazar payı ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Bunu ekenomik krizden dolayı belirleyemiyoruz. Ancak çalışmalarımız sürüyor'' dedi.



Toyota Otomobil fabrikasında 1 milyonuncu aracın üretimininin kutlanması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Toyota Motor Corp. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazuo Okamoto ve Toyota Motor Europe Başkan Yardımcısı Hiroyuki Ochiai, Toyota Otomotiv A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Takeshi Marusawa, Toyota Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Tamer ünlü basın toplantısı düzenledi.



Toyota Motor Europe Başkan Yardımcısı Hiroyuki Ochiai basın toplantısında yaptığı açıklamalar sırasında, Toyota Adapazarı fabrikasının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:



``Bugün kutladığımız Toyota Türkiye'nin yeni başarılarından dolayı çok memnunum. Hem 1 milyonuncu aracın, hem de Yeni Nesil Verso'nun seri üretiminin başlamasından dolayı son derece gurur duyuyorum. Toyota Türkiye, Toyota'nın Avrupa operasyonlarında çok önemli bir yere sahiptir. Bugün ulaşılan başarılar, çalışanların, tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarının çabaları, bağlılıkları ve güçlü takım çalışması sayesinde gerçekleşmiştir.''



Toyota Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Tamer Ünlü ise, ``Bugün itibarıyla, toplam üretimimiz 1 milyon adede, toplam yatırımımız 1.2 milyar euroya ulaştı. Yeni Nesil Verso'nun üretimine başlamış bulunmamız da bizim için mutluluk vericidir. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında, bugün Toyota Türkiye olarak eriştiğimiz bu iki noktanın anlamlı olduğunu düşünüyorum'' dedi.



Toyota Otomotiv A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Takeshi Marusawa basın toplantısı sonrasında bir gazetecinin otomotiv sektöründe yaşanan krizle ilgili olarak işten çıkartma ve işsizlik ödeneğiyle ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:



``Otomotiv sektörünün zor durumda olduğu bir gerçek. Eleman çıkartma planımız yok. Araç sayımızda düşme oldu. Eğitim çalışmalarımız sürüyor'' dedi.



Tamer bir gazetecinin Yeni Verso'nun üretimi sırasında ne kadar yatırım yapacakları konusunda soru üzerine ``Türkiye satılan arabayı üretiyor. Bunun için kesin birşey söyleyemeyiz. Ancak yeni Verso'nun tasarlama üretim aşamasında 170 ve 200 milyon ABD doları arasında yatırım yapıldı'' dedi.

