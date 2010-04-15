Toyota Lexus'a 'güvenlik uyarısı'

T24 - Japon otomobil üreticisi Toyota, Consumer Reports adlı bir Amerikan dergisinin güvenilirliğini eleştirdiği lüks markası Lexus GX 460 model aracın üretimini ve küresel bazda satışlarını durdurdu.





Toyota'nın sözcüsü Ririko Takeuchi yaptığı açıklamada, şirketin Lexus GX 460'ın Tahara'da bulunan fabrikadaki üretimini 16-28 Nisan tarihleri arasında 9 gün süreyle geçici olarak durdurduğunu söyledi.





Takeuchi, Lexus GX 460'ın Tahara'daki fabrikada tüm dünyada satılmak üzere üretildiğine dikkat çekerek, küresel bazda satışının durdurulduğunu da vurguladı.





ABD'de 2 milyon 3 yüz bin arabayı geri çeken Toyota, dünya çapında üç hatayla ilgili olarak toplam sayısı 8 milyonu aşan arabayı piyasadan çekmek zorunda kaldı.





Olay şirketin satışlarında düşüşe neden oldu.





ABD'de geçen yıl Kasım ayında satışa sunulan ''Lexus GX 460'', şimdiye kadar 5 bin adet kadar sattı.

