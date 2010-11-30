-TOYOTA, 650 BİN ARAÇTAKİ SOĞUTMA POMPASI SORUNUNU GİDERECEK TOKYO (A.A) - 30.11.2011 - Toyota dünya genelinde üretilen 650 bin adet hibrit sistemli Prius model araçtaki soğutma pompası sorununu giderecek. Şirket sözcüsü Paul Nolasco, bir güvenlik riski oluşturmayan soğutma pompasındaki sorunun aracın aşırı ısınmasına ve güç kaybetmesine neden olduğunu, 2004 ile 2007 yılları arasında üretilen Prius otomobilerin bu sorun nedeniyle tamire ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Söz konusu yıllarda Prius model araçların yarıdan fazlası Kuzey Amerika'da, 180 bin adeti Japonya'da, 70 bin adeti ise Avrupa'da satılmıştı. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota, Prius ile Japonya'da en çok satan hibrit model oldu. Şirket, hibrit sistemde soğutma pompasında oluşan sorun nedeniyle şu ana kadar kaza ya da yaralanma rapor edilmediğini, ancak 300 adet sorunun Japonya'da, 28 adet sorunun ise diğer ülkelerden iletildiğini bildirdi. Toyota 2009 Kasım ayından bu yana dünya genelinde yaklaşık 14 milyon aracı geri çağırdı. Toyota, yenilikçi teknolojiyi otomobillerinde uygulamasıyla biliniyor.