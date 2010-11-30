T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TOYOTA, 650 BİN ARAÇTAKİ SOĞUTMA POMPASI SORUNUNU GİDERECEK TOKYO (A.A)

30 Kasım 2010 14:16

-TOYOTA, 650 BİN ARAÇTAKİ SOĞUTMA POMPASI SORUNUNU GİDERECEK TOKYO (A.A) - 30.11.2011 - Toyota dünya genelinde üretilen 650 bin adet hibrit sistemli Prius model araçtaki soğutma pompası sorununu giderecek.  Şirket sözcüsü Paul Nolasco, bir güvenlik riski oluşturmayan soğutma pompasındaki sorunun aracın aşırı ısınmasına ve güç kaybetmesine neden olduğunu, 2004 ile 2007 yılları arasında üretilen Prius otomobilerin bu sorun nedeniyle tamire ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Söz konusu yıllarda Prius model araçların yarıdan fazlası Kuzey Amerika'da, 180 bin adeti Japonya'da, 70 bin adeti ise Avrupa'da satılmıştı. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota, Prius ile Japonya'da en çok satan hibrit model oldu. Şirket, hibrit sistemde soğutma pompasında oluşan sorun nedeniyle şu ana kadar kaza ya da yaralanma rapor edilmediğini, ancak 300 adet sorunun Japonya'da, 28 adet sorunun ise diğer ülkelerden iletildiğini bildirdi. Toyota 2009 Kasım ayından bu yana dünya genelinde yaklaşık 14 milyon aracı geri çağırdı.  Toyota, yenilikçi teknolojiyi otomobillerinde uygulamasıyla biliniyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24