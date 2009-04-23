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Ekonomi

Toyota 29 Nisan'a kadar üretime ara verdi

23 Nisan 2009 12:35

Toyota Türkiye Otomotiv Sanayi AŞ, 29 Nisan'a kadar üretime ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 bin 500 işçinin çalıştığı fabrikada, üretime 29 Nisan'a kadar ara verildi. 3 bin 500 işçinin 1 haftalık izne çıkartıldığı fabrikada, Nisan ayının ilk 2 haftası da üretime ara verilmiş ve 15 Nisan'da üretime başlanılmıştı.

Diğer yandan, Toyota Türkiye'nin yan sanayi ürünlerini yapan Toyota Boshoku Fabrikasında çalışan bin 500 işçi de, Toyota Fabrikasının üretime ara vermesi nedeniyle aynı dönemde izine çıkartıldı. 2 fabrikada çalışan 5 bin işçi, 29 Nisan'da iş başı yapacak.

Ekonomik kriz nedeniyle üretimi düşüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ şubat ayında 4 bin 32 adet araç üretmişti.

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