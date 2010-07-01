Toyota: 270 bin araçta hatalı motor var

T24- Toyota Motor, aralarında üst segment Lexus ile Crown markalarının da bulunduğu ve küresel düzeyde satılan 270 bin araçta hatalı motorun bulunduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor tarafından yapılan açıklamada, hatalı motorlara sahip araçların hareket ederken durduğu belirtilirken geri çağrılıp çağrılmayacağı konusunda bilgi verilmedi.

Japonya'da Kyodo Ajansı ve Fuji televizyonun haberine göre, söz konusu 270 bin araçtan 180 binin deniz aşırı ülkelere satılırken, geri kalanı da ülke içinde kullanılıyor.

Toyota, daha önce küresel düzeyde sattığı 8 milyondan fazla aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

ABD yönetimi, Toyota firmasının geri çağırma konusunda çok yavaş davrandığı gerekçesiyle 16,4 milyon dolar ceza vermişti.

Toyota Firması geçen hafta 17 bin Lexus hibrid model aracını geri çağıracağını açıklamıştı.