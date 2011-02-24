-TOYOTA 2,17 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRACAK NEW YORK (A.A) - 24.02.2011 - Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD'de 2,17 milyon aracını gaz pedalının sıkışmasına neden olan paspas nedeniyle geri çağıracak. Toyota'dan yapılan açıklamada, 2003-2009 döneminde üretilen 600 bin adet 4Runner SUV, 2006-2010 döneminde üretilen 761 bin adet RAV4 compact SUV, 2008-2011 döneminde üretilen 17 bin adet Lexus LX 570 model aracını geri çağıracağı belirtildi. Açıklamada, geri çağırmalardan 2004-2007 döneminde üretilen 372 bin adet RX 330, RX 350 ve RX 400H, 2004-2006 dönemi üretimli 397 bin adet Toyota Highlander SUV ile 20 bin adet 2006-2007 üretimli GS 300 ve GS 350 model araçların da etkileneceği ifade edildi. Şirket, 2009 yılından bu yana 14 milyondan fazla aracını geri çağırdı.