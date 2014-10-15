Toyota 1,7 milyon aracı geri çağırdı



Toyota, bu yılın başından beri toplam 11 milyon aracı servislere geri çağırmıştı.

Son geri çağırma kararı, Japonya ve Çin'de satılan ve fren merkezi silindirinde problem ihtimali dikkate alınan yaklaşık 800 bin aracı kapsıyor.

Lexus markasıyla satılan 760 bin araçta yakın dağıtım borusundaki problem dikkate alındı. Bu araçların ağırlıkla ABD piyasasında satıldığı belirtildi.

Japonya'da da 190 bin aracın yakıt emme plakasındaki arıza ihtimali geri çağırmada etkili oldu.

Toyota yetkilileri, teknik sorunlardan ötürü şimdiye kadar herhangi bir kaza ya da yangının meydana gelmediğini duyurdu.