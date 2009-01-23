Toyota 1000'den fazla işçiyi çıkarmayı planlıyor

Japonya otomotiv devi Toyota, küresel ekonomik kriz yüzünden düşen talep nedeniyle Kuzey Amerika ve İngiltere'de binden fazla tam gün çalışan işçiyi işten çıkarmayı planlıyor.



Nikkei gazetesi, satışlar bakımından dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota'nın, işçi çıkarmanın ayrıntılarını bu ay sonunda muhtemelen tamamlayacağını, küresel otomotiv satışlarındaki düşüşün sürmesi halinde diğer bölgelerde daha fazla işçi çıkarabileceğini yazdı.



Küresel talepteki düşüş nedeniyle diğer Japon otomotiv şirketleri gibi Toyota'da geçici işçilerin işine son verirken, işten çıkarmalardan şimdiye kadar tam gün çalışan işçiler etkilenmedi.



Gazete, Toyota'nın, tam gün çalışan personelini işten çıkartması halinde, bunun Japonya'da tam gün çalışan bin 600 kişiyi işten çıkardığı 1950 yılından bu yana ilk olacağına dikkati çekti.



Toyota sözcüsü Yuta Kaga, haberi doğrulamayı reddederek, hiçbir şeye karar verilmediğini belirtti. Kaga, Kuzey Amerika'da 7 fabrikası bulunan Toyota'nın burada tam gün çalışan 36 bin ve İngiltere'de de 5 bin personeli istihdam ettiğini söyledi.



Japonya'da 70 bin olmak üzere dünyada tam gün çalışan 316 bin işçiyi istihdam eden Toyota, talebin düşmesi nedeniyle 31 Mart'ta bitecek mali yılda 70 yıldır ilk kez 1.69 milyar dolar operasyonel zarar açıklayacağını öngörüyor.



Geçen yıl 8 milyon 972 bin adet araç satan Toyota, 8 milyon 356 bin adet araç satan ABD'li otomotiv şirketi General Motors'u geçerek satışlar bakımından dünyanın en büyük otomotiv şirketi unvanına kavuştu.



Toyota'nın kurucusunun torunu Akio Toyoda, Toyota'ya yeni başkan olarak seçilmişti.

