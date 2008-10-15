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Spor

Toure'nin yerine Alonso

Fazla forma şansı bulamayan Yaya Toure takımdan ayrılmak isterse, Barcelona, oyuncunun yerine Xabi Alonso'yu transfer etmeyi düşünüyor.

15 Ekim 2008 03:00


Guardiola'nın kadrosunda fazla şans bulamayan Yaya Toure takımdan ayrılmak isterse, Barcelona, oyuncunun yerine Liverpool'dan Xabi Alonso'yu transfer etmeyi düşünüyor. 


Katalan ekibi aslında, Fildişili milli oyuncuyu kadroda tutmaktan yana. Fakat Yaya Toure, yedek kaldığı için oynayabileceği bir yere gitmek isterse, yoluna taş koymayı da düşünmüyorlar.

Futbolcuyla Juventus ve Arsenal ilgileniyor. Bonservisinin 10 milyon avroyu geçeceği tahmin edilen Yaya Toure için, ocakta veya sezon sonunda bu takımlar teklif yapabilir.

Guardiola, ön libero mevkisini Seydou Keita ve Rafa Márquez ile idare edebilecek olsa dahi, yönetim, kadro yapısını korumak için yeni bir transfer daha yapmak isteyecektir.

Bu transfer için ilk alternatif de, Barcelona teknik sekreteri Txiki Begiristain'ın Real Sociedad yıllarından beri takip ettiği, eski Barcelona yıldızı Perico Alonso'nun oğlu Xabi Alonso.

Yazın Juventus'un ilgisinin ardından Liverpool, İspanyol oyuncu için kabul edebilecekleri bir teklif geldiği takdirde, Alonso'nun Anfield'dan ayrılmasına izin verebileceğini açıkça belirtmişti.

Keita geldiğinden beri kadroda yer bulmakta zorlanan Toure'nin menajeri, oyuncusunun her hafta sahada olmak istediğini belirtmişti. Bu da, Alonso'nun transferinin ihtimalini arttırıyor.

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