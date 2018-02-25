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Spor

Tour Of Antalya'nın Side-Lara etabı başladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ULUSLARARASI Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2

25 Şubat 2018 17:05

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

ULUSLARARASI Bisiklet Birliği\'nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan Tour Of Antalya\'nın Side - Lara etabı başladı.
Tour Of Antalya\'nın son gün programında yer alan etap Side Limanı\'ndan saat 12.30\'da start aldı. Kaymakam Mustafa Yiğit, organizasyon komitesi üyesi ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut\'un da katılımıyla başlayan yarış, Manavgat, Serik, Belek üzerinden geçerek Lara\'da sona erecek. Yarışın 144 kilometrelik son etabında 121 sporcu ter döküyor.
Yarışa başlamadan önce Side\'de dünyaca ünlü Apollon Tapınağı önünde fotoğraf çektiren İtalyan Milli Takımı\'nın sporcusu Filippo Pozatto, Antalya\'nın çok güzel olduğunu ve Tour Of Antalya\'da yarışmaktan memnun olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Side Liman Caddesi\'nden start alanının görüntüsü
- Apollon Tapınağı önünde İtalyan bisikletçi Flippo Pozatto\'nun görüntüsü
- Starta alanında yapılan hazırlıklar
- Start verilmesi

25.02.2018 - Haber Kodu : 180225049

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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