ULUSLARARASI Bisiklet Birliği\'nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan Tour Of Antalya\'nın Side - Lara etabı başladı.

Tour Of Antalya\'nın son gün programında yer alan etap Side Limanı\'ndan saat 12.30\'da start aldı. Kaymakam Mustafa Yiğit, organizasyon komitesi üyesi ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut\'un da katılımıyla başlayan yarış, Manavgat, Serik, Belek üzerinden geçerek Lara\'da sona erecek. Yarışın 144 kilometrelik son etabında 121 sporcu ter döküyor.

Yarışa başlamadan önce Side\'de dünyaca ünlü Apollon Tapınağı önünde fotoğraf çektiren İtalyan Milli Takımı\'nın sporcusu Filippo Pozatto, Antalya\'nın çok güzel olduğunu ve Tour Of Antalya\'da yarışmaktan memnun olduğunu söyledi.

