Tour of Antalya'da 20 ülkeden 25 takım yarışacak

ULUSLARARASI Bisiklet Birliği\'nin (UCI) 2018 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan Tour of Antalya\'da 20 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu pedal çevirecek. İlk kez düzenlenecek yarış 22-25 Şubat\'ta gerçekleştirilecek.

Antalya\'da, ilk kez 22- 25 Şubat\'ta düzenlenecek Tour of Antalya, dünyaca ünlü bisikletçileri ağırlayacak. UCI\'nin 2018 takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı olarak yer alan Tour Of Antalya\'da 20 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu mücadele edecek. Yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu, AKRA - Barut Hotels desteğiyle yapılacak. Organizasyon, yüzlerce amatör bisikletçinin katılacağı AKRA GranFondo Antalya yarışıyla sona erecek. Malezya, Avusturya, İtalya, Almanya ve İsviçre\'nin de aralarında yer aldığı 20 ülkeden sporcuların yer aldığı ve 4 gün sürecek etkinlikte, Antalya\'da \'Bisiklet Festivali\' coşkusu yaşanması hedefleniyor.

TÜREL: \"ŞEHRİMİZİN, SPORUN DA BAŞKENTİ OLARAK MARKALAŞMASINA GAYRET EDİYORUZ\"

Yarışın tanıtım toplantısında Tour of Antalya ve GranFondo Antalya ile ilgili teknik bilgiler konuşuldu ve kupa, forma lansmanı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, ilki düzenlenecek ve dünyaca ünlü bisiklet sporcularını ağırlayacak organizasyonun uluslararası bisiklet birliğinin takvimindeki yer aldığını anlattı. Yarışta 20 ülkeden 175 sporcunun mücadele etmesinin organizasyonun büyüklüğünün göstergesi olduğuna değinen Türel, şunları kaydetti:

\"Turizmin ve tarımın başkenti olarak markalaşan şehrimizi sporun da başkenti olarak markalaşmasına gayret ediyoruz. Buna benzer organizasyonları ne kadar artırırsak Antalya\'nın marka değerine katkıda bulunuruz. Sporu skor olarak değerlendirmeyen hizmet anlayışımız var. Bisiklet, vatandaşların hayatını kolaylaştıran, sağlıklı kılan spor türüdür. Bisiklet sporunu alışkanlık haline getirmek şehir kültürü oluşturmak düşüncesindeyiz. Antalya\'da bisiklet yollarımız, yeni yapılan caddelerde planlanmış ve devam ediyor. Bunların arasında süreklilik sağlayacak bağlantı eksikliği var. Önümüzdeki haftaya tamamlanacak. Antalya bisikletle ulaşım açısından coğrafi açıdan avantaja sahip. Konyaaltı Sahil Projesi\'nde kartlı bisiklet sistemini toplu ulaşım olarak görüp istasyonlar kuracağız. Vatandaşlarımıza istediği yere ulaşım imkanı sağlayacağız.\"

AÇIKALIN ETAP BİLGİSİ VERDİ

Yarış direktörü Abdurrahman Açıkalın da organizasyonun 4 etaptan oluştuğunu anlattı. 158 kilometre uzunluğundaki Korkuteli etabıyla yaarışın başlayacağına değinen Açıkalın, parkurun, başlangıç ve bitiş noktasının Konyaaltı Caddesi\'nde yer alacağını söyledi. İlk etapta Kepez yokuşu devamında Çubukbeli ardından Tahtalı Yaylası\'na pedal çevrilerek Termesos\'un yanında bitiş noktasına ulaşacağını belirten Açıkalın, yarışın saat 11.00\'de başlayacağını, caddenin saat 07.00\'de trafiğe kapatılacağını söyledi. Açıkalın, ikinci etap olan 120 kilometrelik Kemer etabında ise sporcuların Konyaaltı Caddesi\'nde saat 12.00\'da başlayacağını belirtti. Sahile yakın parkurda pedal çevirecek sporcuların ardından sağa dönüp sert eğimli parkurda tırmanış yapacağını anlatan Açıkalın, bu etapta eğimlerin sertliği nedeniyle yarışın zorlu geçeceğini dile getirdi.

SPORCULAR 0 METREDEN 1200 METREYE 14 KİLOMETRE SÜRÜŞLE ÇIKACAK

Yarışın 3\'üncü etabının Feslikan\'ın en renkli etaplardan biri olduğuna dikkati çeken Abdurrahman Açıkalın, Sarısu\'da teleferiğin başlangıç noktasında saat 09.30\'da start alacak yarışta, sporcuların 18 kilometre ara yollarda ilerleyeceğini aktardı. Daha sonra sporcuların Feslikan Yaylası\'na tırmanacağını belirten Açıkalın, parkurda sporcuların \'0\' metreden \'1200\' metreye 14 kilometre sürüşle çıkacağını, yarışın Feslikan Yaylası\'nda sona ereceğini söyledi.

\'ETAPLARI ANTALYA\'NIN ZENGİNLİĞİNİ DÜNYAYA GÖSTERMEK İÇİN DÜZENLEDİK\'

Abdurrahman Açıkalın, yarışın son etabında Side\'de verilecek startın ardından sporcuların Titreyen Göl\'deki otellerin yakınından Belek, Kundu, Eski Lara Yolu ve Erdal İnönü Parkı\'na pedal çevireceğini anlattı. Açıkalın, \"Yarışı Antalya\'nın çevresinin doğal zenginliğini dünya platformuna göstermek için bu etapları düzenledik\" dedi. Organizasyonun GranFondo yarışı ile sona ereceğine değinen Açıkalın, Erdal İnönü Parkı\'nda başlayacak yarışın 128 kilometre ve 74 kilometreden oluşan iki etapta gerçekleştirileceğini dile getirdi. Açıkalın, isteyenin katılabileceği yarışta katılımcılara madalya ve hediyeler verileceğini belirtti.

FORMALAR TANITILDI

Forma tanıtımında yer alan sporcular yeşil, turuncu, sarı ve magenta renkli formaları tanıttı. Tanıtımda magenta renkli formayı giyen Ahmet Örken, genel klasman mücadelesinin çekişmeli, yarışların da zorlu olacağını söyledi. Yarışta Türk sporcuların kazanmasını dileyen Örken, podyumda yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

VALİ KARALOĞLU: \"HEM TÜRKİYE\'DE HEM DÜNYADA BİLİNEN ORGANİZASYONA DÖNÜŞECEK\"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise kentte turizmin çeşitlendirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Antalya markasını güçlendirmek için alt markalara ve farklıklara ihtiyaç duyulduğuna değinen Vali Karaloğlu, \"Antalya markasını tamamlayacak, güçlendirecek önemli bir alt markanın başlangıcını yapıyoruz. Tour of Antalya hem Türkiye\'de hem dünyada bilinen organizasyona dönüşecektir. Çok sayıda takımın temsil edilmesi önemli ama amatörlerin halkın katılacağı bisiklet kullanımında farkındalık yaratacağı için Granfondo\'yu önemsiyorum\" dedi.

