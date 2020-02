Tour Of Antalya Bisiklet Gazeteciliği Atölyesi'ne genç gazeteciler ve bisiklet tutkunlarından büyük ilgi 

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -

Uluslararası Bisiklet Birliği\'nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan ve 22-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tour of Antalya powered by AKRA öncesinde Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği işbirliği ile Bisiklet Gazeteciliği Atölyesi düzenlendi.

Düzenlenecek yarışa 20 ülkeden 25 takım ve 175 sporcunun mücadele edeceğini söyleyerek sözlerine başlayan Tour of Antalya Yarış Direktörü Abdurrahman Açıkalın organizasyonun son gününde düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya\'da da yüzlerce amatör bisikletçinin, şehirdeki heyecanın parçası olacağını belirtti.

Abdurrahman Açıkalın, Tour of Antalya ile ilgili şu teknik bilgileri de katılımcılar ile paylaştı: \"Korkuteli, Kemer, Feslikan ve Side-Lara etaplarından oluşacak organizasyonda yarışçılar yaklaşık 430 kilometre kat edecek. Dört gün sürecek organizasyonda 200 kişilik ekipler görev yaparken yarışı 50\'ye yakın gazeteci yerinde takip edecek. Ayrıca Antalya ve çevresinde yenilenebilir enerji konusunda daha da farkındalık artırılmasını amaçlayacağız.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Kemer Belediyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Antalya Tanıtım Vakfı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti de organizasyonumuzu destekleyen kurumlar olacak.\"

\"TOUR OF ANTALYA ÇOK BÜYÜK BİR PRODÜKSİYON\"

Tour of Antalya İletişim Direktörü İpek Özgüden Özen ise iletişim ekipleri olarak Tour of Antalya\'da gerçekleştirecekleri çalışmaları şu şekilde açıkladı: \"Tour of Antalya\'da çok büyük bir prodüksiyonun içerisinde olacağız. Tüm ekiplerin katkısı çok önemli olacak. Bu sebeple herkes dersini uzun zamandır çok detaylı bir şekilde çalışıyor. Çünkü iki teker üzerinde giden organizasyonun sorunlarını çok hızlı şekilde çözmeniz gerekiyor. Bisiklet kültürünü daha fazla insana ulaştırmak için iletişim ekipleri olarak medya mensupları ile yarışın ve sporcuların özel hikayelerini paylaşacağız. Özel içerikler ile organizasyonun daha fazla insana ulaşmasını sağlayacağız. Çünkü Tour of Antalya, içerisinde haber değeri yüksek olan pek çok unsuru barındırıyor.\"

Tour of Antalya Yarış Direktörü Abdurrahman Açıkalın, organizasyonun mayo renkleri ve yıldız bisikletçilerini 14 Şubat\'ta Antalya\'da gerçekleştirilecek basın toplantısında açıklayacaklarını da söyledi.

