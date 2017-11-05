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Spor

Tottenham'dan mutlu ‘Son’

Crystal Palace'ı evinde ağırlayan Tottenham zorlandığı maçta 3puanı almasını bildi

05 Kasım 2017 20:51

Premier League'in 11. haftasında Tottenham, evinde Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü Heung-Min Son'dan geldi.

Hugo Lloris, Toby Alderweireld ve Dele Alli gibi önemli isimlerinden yoksun çıktığı maçta, ligin son sırasında bulunan rakibine karşı zorlanan Tottenham'a galibiyeti getiren gol 64. dakikada Heung-Min Son'dan geldi. Güney Koreli futbolcu bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Bu sezon iç saha maçlarını oynadığı Wembley'de üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Tottenham puanını 23'e çıkararak bir maçı eksik 28 puanlı lider Manchester City'yi takibini sürdürdü. Deplasmanda oynadığı 6. maçtan da puan çıkaramayan son sıradaki Crystal Palace ise 4 puanda kaldı.

 

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