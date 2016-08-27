Tottenham Liverpool'a geçit vermedi

Liverpool, üstün oynadığı karşılaşmada skoru koruyamadı ve Tottenham deplasmanından bir puanla döndü.

Premier Lig’in 3. hafta mücadelesinde Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada kazanan çıkmazken Liverpool, rakibine son 8 maçta boyun eğmedi.

White Hart Line’daki mücadele yüksek tempoda başladı. Her iki taraf da erken dakikalarda öne geçmenin yollarını aradı.

Savunmalar rakip oyunculara geçit vermezken eşitlik 43. dakikada bozuldu. Erik Lamela’nın Roberto Firmino’ya yaptığı faul sonrası hakem penaltını noktasını gösterdi ve topun başına geçen James Milner hata yapmadı: 0-1.

Liverpool’un tek golü ilk 45 dakikanın skorunu belirlerken ikinci yarıda Tottenham beraberlik için yüklendi. Kırmızılar’ın orta sahadaki etkinliğini azaltan ev sahibi takım aradığı golü 72’de buldu. Sağ kanattan gelen ortada sol çaprazda topla buluşan Danny Rose bekletmeden vuruşunu yaptı ve skoru eşitledi.

1-1’den sonra Jürgen Klopp’un takımı ceza sahası önünde kısa paslarla Tottenham defansını aşmanın yollarını aradı. Son bölümde Rus ruletine dönüşen dakikalar gol getirmeyince zorlu mücadeleden taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Tottenham 5, Liverpool ise 4 puana yükseldi.