Tottenham, İtalyan devinden avantajı kaptı!

2018 yılında kalesini gole kapatan Juventus, Kane ve Eriksen'i durduramayınca avantajı Tottenham'a kaptırdı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, sahasında Tottenham'la 2-2 berabere kaldı.

Maça çok hızlı başlayan Juventus, henüz ilk dakikadan çıkılırken Higuain'in golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham golün şokunu atlatamadan kalesinde 2. golü gördü. 9. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Higuain, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 35. dakikada sahneye çıkan Harry Kane, Juventus kalesine 2018 yılının ilk golünü atarken Tottenham'ı da umutlandırdı. 45. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Juventus'ta Higuain, bu kez topu direğe nişanlayınca devre 2-1 sona erdi.

Tottenham'ın aradığı beraberlik golü ise 71. dakikada geldi. Kazanılan serbest vuruşta Buffon'u avlayan Eriksen, skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirecek fırtsatlar yakalsa da karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu maçın rövanşı 7 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.