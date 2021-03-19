Tottenham'daki geleceği tartışılan Mourinho'nun tazminat ücreti 40 milyon Euro

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e elenen Tottenham'da Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Kulüp yönetimi Mourinho ile yola devam etmek istemezse, 40 milyon Euro civarındaki tazminatını ödemek zorunda.

The Athletic'te yer alan habere göre, yıllık 17.5 milyon Euro kazanan tecrübeli çalıştırıcının, İngiliz ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi var.

İngiltere Premier Ligi'nde 28 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Tottenham 45 puanla 8. sırada yer alıyor. Londra temsilcisi ligde oynadığı son 10 maçta sahadan 6 kez mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3 eleme turu oynayarak katılan Tottenham, Royal Antwerp, LASK Linz ve Ludogorets'ın bulunduğu J Grubu'nu 13 puanla lider tamamladı.

Son 32'de Wolfsberger'i eleyen Mourinho'nun öğrencileri son 16 turunda ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Dinamo Zagreb'e rövanşta 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.