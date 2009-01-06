Tottenham Appiah'ı deniyor



İngiliz Yayın Kurumu BBC, Fenerbahçe’den sorunlu bir şekilde ayrılan Appiah’ın İngiltere Premier Ligi takımlarından Tottenham Hotspur ile idmana çıktığını duyurdu.



Geçirdiği sakatlıklardan sonra Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmazlığa düşen Stephen Appiah, iyileşme sürecini tamamladıktan sonra kulüp arayışlarına başlamıştı. Serie A ve Bundesliga kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan 28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur ile anlaşma noktasına geldi.



Tottenham Menajeri Harry Redknapp, Portsmouth'da çalışırken Appiah'ı istediğini ancak Juventus'un o dönem yıldız futbolcu için 14 milyon sterlin istemesi üzerine aynı mevkide oynayan Sulley Muntari'yi transfer ettiklerini söyledi.



Appiah'ın 1 hafta takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını belirten deneyimli teknik adam, "Son durumu göreceğiz. Eğer sakatlığın olumsuz etkilerini tamamen atlattığından emin olursak sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Appiah gerçekten çok iyi bir oyuncu" dedi..



Sezona Luka Modric, Vedran Corluka ve Darren Bent gibi pahalı transferler yaparak giren Tottenham, ara transferde Middlesbrough'nun yıldızı Stewart Downing'i de kadrosuna katmak istiyor.



DEFOE, YENİDEN TOTTENHAM'DA



Bu arada Portsmouth FC'nin forvet oyuncusu Jermain Defoe, eski takımı Tottenham Hotspur'a geri döndü.



Tottenham Hotspur'da oynarken Portsmouth'a kiralanan, geçen yıl Ocak ayında da bu takımla resmen anlaşan Defoe, eski takımı ile yeniden sözleşme imzaladı.



İngiltere medyasında yer alan haberlerde, transfer ücreti 16,2 milyon Avro olarak telaffuz edilse de her iki takımdan da herhangi bir açıklama gelmedi.



26 yaşındaki İngiliz futbolcu, Portsmouth'da çıktığı 36 maçta 17 gol kaydetmişti.

