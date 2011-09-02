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Dünya

Total petrol ambargosuna uyacak PARİS (A.A)

02 Eylül 2011 23:09

-Total petrol ambargosuna uyacak PARİS (A.A) - 02.09.2011 - Fransa'nın dünyaca ünlü petrol şirketi Total, AB'nin Suriye'den petrol ürünlerine ambargo konulmasıyla ilgili kararına uyacağını ancak bu ülkedeki petrol arama faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Total tarafından yapılan açıklamada, ''Doğal olarak Total yaptırım kararına uygun davranacak ve Suriye'den petrol ithalatını askıya alacaktır'' denildi. Açıklamada, bununla birlikte, grubun bu ülkedeki petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine ara verilmeyeceği kaydedildi. AB, Suriye yönetiminin baskı rejimini sürdürdüğü gerekçesiyle, bu ülkeden birlik ülkelerine yapılan petrol ithalatını askıya alınmasını kararlaştırmıştı. AB, birlik ülkelerinin, Suriye'deki petrol faaliyetlerinin askıya alınması yolundaki yaptırımı ise bir müddet daha ertelemeyi tercih etmişti.  AB ülkeleri, 2010 yılı rakamlarına göre, Suriye'nin ürettiği petrolün yüzde 95'ini ithal ediyor. AB ülkeleri içinde Suriye'den en fazla petrol ithal eden ülkeler arasında yüzde 32 ile Almanya ilk sırada yer alıyor. Suriye, geçen yıl 387 bin varil petrol üretmiş bunun 110 bin varilini ihraç etmişti.

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