T24 LogoT24 Logo
Dünya

Total İran'daki faaliyetlerini durdurdu

Fransız petrol şirketi Total, uzun süre direndiği BM ambargo kararına uyarak İran'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

17 Ekim 2010 03:00

T24- Total Genel Müdürü Christophe de Margerie, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı uyarınca İran'la olan tüm ticari ilişkilerini durdurduğunu belirtti.


Margerie, kararın ABD ile ilgisi olmadığına dikkati çekerek, ''Çok basit, Avrupa ve Fransa Yasalarınca oylanarak alınmış bir ambargo kararı var. Kararın uygulanmasını bekliyoruz ancak ambargoya da saygı gösteriyoruz. Ambargo, artık ürün satılmayacağı ve ürün alınmayacağı anlamına geliyor ki biz bunu zaten yaptık ve ürün satışını ve alımını durdurduk'' dedi.


Ne zamandır İran'la ticari ilişkilerin durdurulduğuna ilişkin bir soru üzerine Margerie, ''karar oylandığından bu yana'' yanıtını verdi.


Fransız Total, Batılı ülkelerin İran'ın nükleer çalışmalarını askıya alması için uyguladığı yaptırım kararına direnen son birkaç Avrupalı şirketten biriydi.


İran'ın nükleer faaliyetlerine şüpheyle bakan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 9 Haziran'da bu ülkeye yönelik yeni ve sıkı yaptırımlar getiren karar tasarısını kabul etmişti.


ABD, Avrupa Birliği (AB), Kanada, Avustralya ve Japonya özellikle petrol, ticaret ve bankacılık sektörlerine yönelik yaptırım kararına uyacağını açıklarken, Rusya ve Çin karara uymayı reddediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24