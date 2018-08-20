TOTAL İran pazarından ayrılıyor

İran Petrol Bakanı Namdar Zengene, ABD'nin Tarhan ile iş yapan firmalara yönelik yaptırım kararlarının ardından Fransız şirketi TOTAL'in, İran'dan resmen çıktığını açıkladı.

İran televizyon kanalına konuşan Zengene, "TOTAL, Güney Pars gaz projesinin geliştirilmesiyle ilgili sözleşmeden resmen çekildi, bu şirketin yerini kimin alacağı konusunda görüşmeler sürüyor."dedi.

Euronews'ta yer alan habere göre, Çin'deki kamu şirketi CNPC'nin, TOTAL'in projeden çıkmasıyla doğacak boşluğu doldurması bekleniyor. Çinli şirketin projedeki payı böylelikle yüzde 30'n yüzde 80'ne çıkacak.

İran'dan AB'ye çağrı

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Berham Kasımi, ABD’nin tek taraflı çekildiği 2015 nükleer anlaşmasının sürdürülebilmesi için Avrupa Birliği’nin girişimlerini hızlandırmasını istedi.

Berham Kasımi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “AB ile diğer taraf ülkeler (Rusya, Çin) anlaşmanın sürmesi için çalışıyor ancak, yavaş işleyen bu süreç daha fazla hızlandırılmalı” dedi.

İranlı Sözcü, ABD’nin yaptırımları baş etme konusunda Tahran’ın özellikle kendi imkanlarına güvendiğini sözlerine ekledi.

AB, ülkeleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çıkma kararını karşı çıkmıştı.

ABD'nin yaptırımları

2015’teki nükleer anlaşmadan tek taraflı çıkan Trump yönetimi, Ağustos ayı başında İran’a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Trump tarafından yayınlanan kararnamede, İran'ın ABD dolarına ve değerli metallere erişimine, enerji sektörüne, ABD'nin kara listesindeki vatandaşlarına, nakliyat ve gemi yapımı ve liman operasyonlarına destek verenlere" yaptırım uygulanması talimatı verilmişti.

Ayrıca, İran otomotiv sektörünü ilgilendiren ürün ve hizmetleri satan, tedarik veya transfer edenlerin yine 7 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaptırımlarla cezalandırılması kararlaştırılmıştı.

Buna göre, “5 Kasım 2018 ve sonrasında İran Ulusal Petrol Şirketi, Naftiran Ticaret Şirketi ve İran Merkez Bankası'na yardım eden, sponsorluk yapan, finansal, maddi veya teknolojik destek sağlayanlara" da yaptırım uygulanacak.

Selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan İran nükleer enerji anlaşmasını, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendiren Trump, ülkesini anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekmişti.