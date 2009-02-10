'Tosun'u geçti valiyi takdir etti

Valilerimiz yasal yetkisini kullanıyor

Kibirlenmedik



Yüzde 47’nin üzerinde oy

Davos’u anlayamadılar

Statükoculara dik duracağız

Türkiye büyümeye devam edecek

- Bu ülke hiçbir zaman parlamentonun görev süresini tamamlamasını göremedi.- Son seçimlere giderken birçok mazeret sürdüler, her yola başvurdular.- Seçimi 5 ay öne aldık ve oyumuzu artırdık.- Tunceli Valisi'nin hassasiyetini takdir ediyorum.- Valilerimiz yasaların verdiği yetkiyi aynen kullanıyor.- Başarılarımızın temelinde dürüstlük var.- Seçimlerde demokrasi tazelenir, güç bulur.- Seçimlerde iktidar da muhalefet de test edilir.- Projelerle değil, iftiralarla geliyorlar.- Artan destek karşısında şımarmıyoruz.- Her seçim sonrası gayretimizi artırdık.- Yüzde 47'nin oyunu aldık diye kibirlenmedik.- Anadolu'nun yollarını seçimden seçime hatırlamıyoruz.- 60'tan fazla ile bizzat ben gideceğim.- Seçim atmosferini iftiralarla karalamak isteyenler var.- Seçimlerde yüzde 47’nin de üzerinde oy bekliyoruz.- Biz bir iddiayı önce inceleriz gerekliyse suç duyurusunda bulunuruz.- İçerde ve dışarıda milletin aklını ve vicdanını temsil ediyoruz.- AB yolunda tereddütsüz ilerliyoruz.- Bu konuda Baykal da dediği gibi umarım destekler.- Bize siyaseti öğretenler halkıyla konuşmasını öğrensin.- Bunların diplomatıyla siyasetçi arasındaki fark açıldı.- Halkın yaşama biçimini seçimden seçime hatırlarsan olmaz.- Davos’taki tavrımızı anlamadan yorum yaptılar.- Baykal sandık görünce açılım üstüne açılım yaptı.- Seçimden seçime de olsa milletin değerlerini gördüler.- AKP’ye kapatma davası açanlar CHP’nin politikalarını da görmeli.- Seçimleri 4 yılda bire seçilme yaşını 25’e irdirdik.- Seçim sonrası liderler bakalım milletin karşısına ne zaman çıkacak.- Bizi hayalcilikle suçlayanlar projelerimizden bizzat istifade ediyorlar.- İktidarımız konuşmuyor, iş üretiyor.- Aldığımız emanetin Türkiye’nin geleceği olduğunu biliyoruz.- Türkiye aydınlık bir ülke olarak yürüyüşüne devam edecek.- AKP, statükocuların önünde dik ve sağlam duracak.- Milletin gönlünden düşeni AKP çatısı altında tutmayız.- Kendi menfaatini millet menfaati önüne geçiren barınamaz.- Son gensoru üzerinde konuşacak bir tane CHP’li bulamadılar.- 6 yıldır olduğu gibi büyümeye devam edeceğiz.- Türkiye olarak şu ana kadar çok başarılıyız.- İktidarımızda bir banka dahi fona devredilmedi.- Enflasyonu ocak ayında tekrar tek haneye indirdik.