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Politika

'Tosun'u geçti valiyi takdir etti

'Beyaz yardımları' savunup Tunceli Valisi'ni takdir eden Başbakan Erdoğan: Yüzde 47'nin üzerinde oy bekliyorum

10 Şubat 2009 02:00

Başbakan Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada 'beyaz yardımları' savundu. İşte konuşmasının satırbaşları...

Vali: Oy istediğimi ispatlasınlar, istifa ederim
YSK, 'seçim rüşveti'ne suç duyurusunda bulunacak
YSK'ya rağmen Tunceli'deki yardımlar sürdü
Vali 'enişte' çıktı

Valilerimiz yasal yetkisini kullanıyor

- Bu ülke hiçbir zaman parlamentonun görev süresini tamamlamasını göremedi.
- Son seçimlere giderken birçok mazeret sürdüler, her yola başvurdular.
- Seçimi 5 ay öne aldık ve oyumuzu artırdık.
- Tunceli Valisi'nin hassasiyetini takdir ediyorum.
- Valilerimiz yasaların verdiği yetkiyi aynen kullanıyor.
- Başarılarımızın temelinde dürüstlük var.
- Seçimlerde demokrasi tazelenir, güç bulur.
- Seçimlerde iktidar da muhalefet de test edilir.
- Projelerle değil, iftiralarla geliyorlar.

Kibirlenmedik

- Artan destek karşısında şımarmıyoruz.
- Her seçim sonrası gayretimizi artırdık.
- Yüzde 47'nin oyunu aldık diye kibirlenmedik.
- Anadolu'nun yollarını seçimden seçime hatırlamıyoruz.
- 60'tan fazla ile bizzat ben gideceğim.
- Seçim atmosferini iftiralarla karalamak isteyenler var.

Yüzde 47’nin üzerinde oy

- Seçimlerde yüzde 47’nin de üzerinde oy bekliyoruz.
- Biz bir iddiayı önce inceleriz gerekliyse suç duyurusunda bulunuruz.
- İçerde ve dışarıda milletin aklını ve vicdanını temsil ediyoruz.
- AB yolunda tereddütsüz ilerliyoruz.
- Bu konuda Baykal da dediği gibi umarım destekler.
- Bize siyaseti öğretenler halkıyla konuşmasını öğrensin.
- Bunların diplomatıyla siyasetçi arasındaki fark açıldı.
- Halkın yaşama biçimini seçimden seçime hatırlarsan olmaz.

Davos’u anlayamadılar

- Davos’taki tavrımızı anlamadan yorum yaptılar.
- Baykal sandık görünce açılım üstüne açılım yaptı.
- Seçimden seçime de olsa milletin değerlerini gördüler.
- AKP’ye kapatma davası açanlar CHP’nin politikalarını da görmeli.
- Seçimleri 4 yılda bire seçilme yaşını 25’e irdirdik.

Statükoculara dik duracağız

- Seçim sonrası liderler bakalım milletin karşısına ne zaman çıkacak.
- Bizi hayalcilikle suçlayanlar projelerimizden bizzat istifade ediyorlar.
- İktidarımız konuşmuyor, iş üretiyor.
- Aldığımız emanetin Türkiye’nin geleceği olduğunu biliyoruz.
- Türkiye aydınlık bir ülke olarak yürüyüşüne devam edecek.
- AKP, statükocuların önünde dik ve sağlam duracak.
- Milletin gönlünden düşeni AKP çatısı altında tutmayız.
- Kendi menfaatini millet menfaati önüne geçiren barınamaz.
- Son gensoru üzerinde konuşacak bir tane CHP’li bulamadılar.

Türkiye büyümeye devam edecek

- 6 yıldır olduğu gibi büyümeye devam edeceğiz.
- Türkiye olarak şu ana kadar çok başarılıyız.
- İktidarımızda bir banka dahi fona devredilmedi.
- Enflasyonu ocak ayında tekrar tek haneye indirdik.


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