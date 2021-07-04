TRT Haber, Çiftlik Bank kurucusunun "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediğini duyurdu, avukatı iddiaları yalanladı

TRT Haber, "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediiğini aktardı.Daha sonra gazetecilere konuşan avukat Fatih Kuş, "Aydın'ın aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarına, "Yok öyle bir şey. Kendisi daha ifade vermedi." açıklamasını yaptı.

TRT Haber’de yer alan habere göre, ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu belirten Aydın, borcunun büyük bir bölümünü ödediğini öne sürdü.

Haberde, "Brezilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi. Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi." ifadesi kullanıldı.

Avukat Fatih Kuş, Mehmet Aydın'ın aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarına, "Yok öyle bir şey. Kendisi daha ifade vermedi. İfade vermeden herhangi bir açıklama yapmayacağız" dedi. Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın elinde mağdurların listesi olduğu şeklinde çıkan haberlere ise, "Ona ilişkin de bir açıklama yapmayacağız. Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

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