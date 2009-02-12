Tosun: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları gerçek dışı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ekrem Tosun, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahsıyla ilgili yaptığı açıklamaların tamamının gerçek dışı olduğunu” bildirdi.



Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, “Kılıçdaroğlu’nun günlerdir ismini zikrederek kamuoyunda şahsı üzerinden siyaset yaptığını, haksız, zeminsiz ve kanıtsız iddialarla kişiliğine, şeref ve onuruna saldırarak, saygınlığını rencide edecek açıklamalarda bulunduğunu” ifade etti.

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Kılıçdaroğlu’nun, kamuoyuna elinde büyük bir yolsuzluk ve usulsüzlük dosyası varmış izlenimi verdiğini kaydeden Tosun, açıklamasında şu hususlara yer verdi:



“Kamuoyu yakında her şeyi tüm gerçekliğiyle bir kez de yasal yoldan öğrenecektir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun televizyon ekranlarında gösterdiği o belgelerdeki iki imza da bana aittir. Şahsımla ilgili yapılan açıklamaların tamamının gerçek dışı olduğunu belirtir, son iddiası da dahil olmak üzere tüm gerçek dışı konular ve kişiliğimi hedef alan saldırılara karşı yasal yollara başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

