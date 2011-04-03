-TOSKAY: MHP İTTİFAK YAPMAYACAK MUĞLA (A.A) - 03.04.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay, MHP'nin hiçbir siyasi parti ile ittifak yapmadan seçime gireceğini söyledi. Toskay, Bodrum Denizciler Derneği'ni ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toskay, bir gazetecinin ''terör sorunu'' hakkındaki sorusuna, ''İktidar, terör örgütüyle müzakere yapıyor. Biz, MHP olarak terör örgütüyle müzakere yapılmaz, mücadele edilir noktasındayız. Bunu, bir kere doğru bulmuyoruz. Tabi terör örgütüyle masaya oturduğunuz zaman bu tip şantajlara ve baskılara maruz kalmanız da kaçınılmaz olur. Bu sorunun muhatabı, aslında iktidar, Türkiye'yi bu noktaya onlar getirdi'' yanıtını verdi. Toskay, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Er Zeynel Kapucu'nun Milas'taki ailesine dün taziye ziyaretinde bulunduğunu anımsattı. Şehidin babası Ümmet Kapucu ile bir süre görüştüğünü belirten Toskay, ''Babasıyla birbirimize baktık, babası dedi ki 'efendim işte sözün bittiği yer bu nokta'. Bunun hesabını birileri verecek'' dedi. -İDAM CEZASI TARTIŞMALARI- Toskay, ''idam cezası tartışmaları'' hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: ''İdam cezasını terör, savaş ve yakın savaş halindeki suçlara verilmiş olan idam cezaları hariç kaldıran kanun tasarısı, bizim iktidar dönemimizde Meclisteki bütün partilerin müşterek oylarıyla Anayasa değişikliği yapılarak geçti. Ama terör, savaş ve yakın savaş halinde idam cezasını kaldırmadık biz. AKP'nin 55 milletvekili vardı. Bu söylediğimiz suçlar içinde idam cezasının kaldırılması teklifi, 55 AKP'li milletvekilinin de oylarıyla ki -o gün ben doğru mu değil mi bilmiyorum- rivayet o ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan da izleyici locasında tribünlerde oturarak oylamayı seyretmiş. Onların oylarıyla terör, savaş ve yakın savaş hallerinde verilecek idam cezalarının kaldırılmasıyla ilgili Anayasa değişikliği Meclisten geçti. Şimdi oturup da bana 'idam cezası gelsin mi gelmesin mi' Tartışmasını yapmasınlar. Teröristlere de idam cezasını kaldıran parti AKP ve onunla beraber hareket eden diğer siyasi partiler. TBMM'de bulunan tam 127 MHP'li milletvekilinin tamamı tam kadro oylamaya katıldı ve 'ret' oyu verdi.'' -GENEL SEÇİMLER- Toskay, MHP'nin hiç bir siyasi parti ile ittifak yapmadan seçime gireceğini belirterek, ''Türkiye, fevkalade önemli, kader seçimi denilebilecek bir seçime doğru gidiyor. Memleketin geleceğinden kaygı duyan herkesin, gelip MHP ile birlikte siyaset yapabileceğini söyledik ama bir siyasi kurum olarak hiçbir siyasi kurumla biz ittifak yapmayız. Hedefimiz, biz bütün illerdeki bütün milletvekillerine talibiz. Tek başına iktidar hedefiyle yola çıktık ama neticede bu bir seçim. Milletin vereceği oya da saygı duymak lazım'' diye konuştu.