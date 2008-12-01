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Spor

Tosic MANU'da!..

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Sırp kanat oyuncusu Zoran Tosic ile anlaştı.

01 Aralık 2008 02:00

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Sırp kanat oyuncusu Zoran Tosic ile anlaştı.

Partizan Belgrad'ta forma giyen Tosic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manchester United kulübüne yaptığı başvurunun kabul edildiğini belirtirken, yeni kulübüne ara transfer döneminde geçeceğini söyledi.

Premier Lig kulübü, transfer ücretine ilişkin bir bilgi vermezken, Sırbistan medyası, bu rakamı 3,5 milyon Avro olarak telaffuz etti.

Sırbistan milli formasıyla Pekin 2008'deki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan 21 yaşındaki oyuncu, ülkesinde, ince vücut hatları nedeniyle "Bambi" lakabıyla anılıyor.

Öte yandan, "Sırp Kaka" olarak bilinen 17 yaşındaki Adem Ljajic'in de Manchester United ile görüştüğü iddia edildi.

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