Toshiba'dan nükleer santral açıklaması: Türkiye'de kurulacak nükleer enerjinin bir parçası olmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile yaşanan gerginlik sonrası "Akkuyu Nükleer Santrali'ni Ruslar yapmazsa başkası yapar, doğalgazı çok farklı yerlerden temin edebiliriz" çıkışının ardından Tosbiha'dan açıklama geldi. Japon elektronik üretim şirketi Toshiba'nın İş Geliştirme Yöneticisi Toyoaki Fujita, “Türkiye'de kurulacak nükleer enerjinin bir parçası olmak istiyoruz” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Toyoaki Fujita, yaptığı açıklamada, Avrupa'nın enerji piyasasında büyük bir rekabetin söz konusu olduğunu ve Türkiye'nin Avrupa'da çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Japon Mitsubishi şirketinin, Türkiye'de kurulacak Sinop Nükleer Enerji Santrali'nde yetkili şirket olduğunu hatırlatan Fujita, "Türkiye'de kurulacak nükleer enerjinin bir parçası olmak istiyoruz” dedi.

Fujita, şu anda Sinop için çalışmaları Mitsubishi’nin yürüttüğünü hatırlatarak, “Türkiye'nin istemesi durumunda yeni bir nükleer santral projesinde söz sahibi olmak isteriz. Türkiye'de nükleer enerjiyi destekliyoruz. Türkiye'nin nükleere enerjiye ihtiyacı var ve biz de bu yolda yürümeye hazırız" diye konuştu.

Toshiba, 2008'de nükleer enerji şirketi kurmuştu

Toshiba, 2008 yılının Mart ayında, "Toshiba Amerikan Nükleer Enerji Şirketi"nin kurduğunu duyurmuş, şirket ana hedefini pazarlama ve nükleer enerji santrallerine destek sağlamak olarak belirlemiştir.

Avrupa'da genel olarak bilgisayar ve elektronik teknolojisiyle bilindiklerini söyleyen Fujita, aynı zamanda enerji piyasasında da yer aldıklarını, bunun çok bilinmediğini ancak teknik çalışmalar için hazır bir şirket olduklarını vurguladı. Fujita, yatırımcı ülkelere teknoloji tedariki sağladıklarını belirterek, Türkiye'de jeotermal, hidroelektrik ve kömürle çalışan santraller için de birçok yatırım fırsatı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gittiği Japonya'da yaptığı açıklamada, 2023 yılında Türkiye'yi kişi başına 25 bin dolar, toplamda 2 trilyon dolar milli gelire, 500 milyar dolar ihracat yapan, dünyanın sayılı deniz ve havalimanlarına sahip, 3 nükleer santral inşa etmiş bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetmişti.

Erdoğan, enerjide ithalat bağımlılığını azaltmak için diğer çalışmalarla nükleer güç santrallerini de devreye almayı hedeflediklerini belirtmiş, "Bu kapsamda Japonya ile birlikte hayata geçirmeyi öngördüğümüz Sinop Nükleer Güç Santrali projesine büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.