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Bilim / Teknoloji

Toshiba’dan HD kalitesinde DVD!

Desteklediği HD DVD’nin format savaşını kaybetmesinin ardından Toshiba, standart DVD’lerin kalitesini HD’ye yaklaştırıyor

03 Haziran 2008 03:00

Yüksek fiyatlı yeni nesil video oynatıcılara geçmek için acele etmiyorsanız ve geniş bir DVD arşiviniz varsa Toshiba’nın yeni DVD oynatıcıları sizi HD teknolojilerine biraz olsun yaklaştırabilir.

Up-conversion veya üst-çevrim olarak adlandırılan bir işlemden geçen standart çözünürlükteki DVD, HD uyumlu televizyonlarda net bir görüntü elde edilmesini sağlıyor. Bu teknoloji uzun bir süredir piyasadaki bazı DVD oynatıcılarda yer almasına karşın ilk kez gerçek HD kalitesine bu derece yaklaşıyor.

Japon medyasında yer alan haberlere göre Toshiba, standart DVD çözünürlüğünü 960p’ye kadar çıkarmış durumda. Full HD olarak tabir edilen videonun 1080p değerine sahip olduğu düşünüldüğünde standart bir DVD’nin yüksek çözünürlükle izlenmesini sağlayan bu teknoloji Blu-ray’in popülerleşmesine olumsuz etki edebilir.

Toshiba resmen bir açıklama yapmamış olsa da yeni up-conversion teknolojisine sahip olan DVD oynatıcıların sene sonunda piyasada olabileceği bildiriliyor.

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