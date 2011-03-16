Toshiba: Türkiye ile sona yaklaştık

T24

Financial Times gazetesine konuşan Toshiba Başkanı Norio Sasaki, Türkiye ile anlaşmanın Japon hükümetinin uzun vadeli risk sigortası sağlaması bağlı olduğunu belirtti. Sasaki, Sinop'a inşaa edilecek olan nükleer santralin ihalesini kazanmak, Toshiba'nın 2015'e kadar yıllık 12.2 milyar dolar tutarında nükleer teknoloji satma hedefine ulaşmasına yardım edeceğine dikkat çekti. Tokyo hükümeti, nükleer enerji sektöründe faaliyet gösteren özel şirketlerinin, Rusya ile Güney Koreli kamu üreticileri ile dış pazarlarda rekabet edebilmeleri için risk sigortası gibi değişik desteklerde bulunuyor. Haberde, Türkiye Enerji Bakanlığı'nın Japonya ile müzakerelerinin tamamlanma tarihini Mart 2011 olarak açıkladığı vurgulanırken, Enerji Bakanlığı'nın Mart ayından sonra Japonlar dışında, diğer ilgili şirketlerin tekliflerini değerlendirmeye alacağını da belirtiliyor.