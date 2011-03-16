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Ekonomi

Toshiba: Türkiye ile sona yaklaştık

Japon Toshiba Corp Sinop'a yapılacak nükleer santral için anlaşma imzalamaya hazırlanıyor

16 Mart 2011 02:00

T24 - Dünyanın en büyük nükleer santral üreticilerinden biri olan Japonya merkezli Toshiba Corp., Sinop'a inşaa edilmesi planlanan nükleer santral için Türk hükümeti ile anlaşma imzalama konusunda sona yaklaştı. 


Toshiba: Türkiye'yle nükleer santral konusunda sona yaklaştıkFinancial Times gazetesine konuşan Toshiba Başkanı Norio Sasaki, Türkiye ile anlaşmanın Japon hükümetinin uzun vadeli risk sigortası sağlaması bağlı olduğunu belirtti. Sasaki, Sinop'a inşaa edilecek olan nükleer santralin ihalesini kazanmak, Toshiba'nın 2015'e kadar yıllık 12.2 milyar dolar tutarında nükleer teknoloji satma hedefine ulaşmasına yardım edeceğine dikkat çekti. Tokyo hükümeti, nükleer enerji sektöründe faaliyet gösteren özel şirketlerinin, Rusya ile Güney Koreli kamu üreticileri ile dış pazarlarda rekabet edebilmeleri için risk sigortası gibi değişik desteklerde bulunuyor. Haberde, Türkiye Enerji Bakanlığı'nın Japonya ile müzakerelerinin tamamlanma tarihini Mart 2011 olarak açıkladığı vurgulanırken, Enerji Bakanlığı'nın Mart ayından sonra Japonlar dışında, diğer ilgili şirketlerin tekliflerini değerlendirmeye alacağını da belirtiliyor.


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