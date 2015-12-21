Toshiba 7 bin kişiyi işten çıkaracak

Japon teknoloji devi Toshiba'da yapılan denetimde şirket kazancının olduğundan fazla gösterildiğini ortaya çıkaran muhasebe skandalının ardından şirket, 7 bin işçiyi çıkaracağını açıkladı. Şirketin bu mali yılın sonunda 4.5 milyar dolar zarar açıklaması bekleniyor.

Geçen haziran ayında yaşanan muhasebe skandalı yüzünden Toshiba’nin CEO’su Hisao Tanaka istifa etmiş şirketin önümüzdeki dönemde ciddi bir zarara uğrayabileceği açıklanmıştı.

Toshiba’dan bugün yapılan açıklamaya göre firma 1.3 milyar dolarlık muhasebe skandalının ardından 7 bin işçinin işine son vermeye karar verdi. Öte yandan şirketin önümüzdeki mart ayına gelindiğinde geçmiş mali yılı 4.5 milyar dolar zararla kapatacağı ifade edildi.

Hisseleri yüzde 40 düştü

Toshiba küçülmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu planı uygulayarak bütün hissedarlarımızın güvenini tekrar kazanmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Şirket kazançlarının şişirilmiş gösterilmesinin de etkisiyle Toshiba’nın hisseleri Nisan 2015’ten bu yana yüzde 40 düştü.

140 yıllık Toshiba Japonya’nın en köklü firmalarından. Devletle de sıkı ilişkileri olduğu bilinen toplulukta çalışan üst düzey yöneticiler bakanlık ve danışmanlık gibi görevlerde bulunuyorlar.