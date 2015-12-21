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Ekonomi

Toshiba 7 bin kişiyi işten çıkaracak

140 yıllık Japon teknoloji devinin adı geçen haziran ayında muhasebe skandalına karışmış, CEO Hisao Tanaka istifa etmişti

21 Aralık 2015 18:52

Japon teknoloji devi Toshiba'da yapılan denetimde şirket kazancının olduğundan fazla gösterildiğini ortaya çıkaran muhasebe skandalının ardından şirket, 7 bin işçiyi çıkaracağını açıkladı. Şirketin bu mali yılın sonunda 4.5 milyar dolar zarar açıklaması bekleniyor.

Geçen haziran ayında yaşanan muhasebe skandalı yüzünden Toshiba’nin CEO’su Hisao Tanaka istifa etmiş şirketin önümüzdeki dönemde ciddi bir zarara uğrayabileceği açıklanmıştı.

Hisao Tanaka, yönetim kuruluyla birlikte eğilerek özür dilerken.

Toshiba’dan bugün yapılan açıklamaya göre firma 1.3 milyar dolarlık muhasebe skandalının ardından 7 bin işçinin işine son vermeye karar verdi. Öte yandan şirketin önümüzdeki mart ayına gelindiğinde geçmiş mali yılı 4.5 milyar dolar zararla kapatacağı ifade edildi.

 

Hisseleri yüzde 40 düştü

 

Toshiba küçülmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu planı uygulayarak bütün hissedarlarımızın güvenini tekrar kazanmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Şirket kazançlarının şişirilmiş gösterilmesinin de etkisiyle Toshiba’nın hisseleri Nisan 2015’ten bu yana yüzde 40 düştü.

140 yıllık Toshiba Japonya’nın en köklü firmalarından. Devletle de sıkı ilişkileri olduğu bilinen toplulukta çalışan üst düzey yöneticiler bakanlık ve danışmanlık gibi görevlerde bulunuyorlar.

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