Torununu sinemaya götüren dedenin biletini devlet karşılayacak

Yaşlı nüfusu sosyal ortama çekmek için yeni bir çalışma başlatan devlet torununu sinemaya ve tiyatroya götüren dedenin biletini devlet karşılayacak, çocuğunu bakıcı yerine kayınvalidesine bırakana destek sağlanacak.

Star gazetesinden Ercan Baysal'ın haberine göre, çalışan kadına çok çocuk destek paketinin ardından, yaşlı nüfusa teşvik paketi de hazırlanıyor. Yaşlı nüfusu sosyal ortama çekmeyi ve aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan destek paketi ile dede ve nineler daha aktif hale gelecek. Torununu sinema ve tiyatroya götüren dedenin biletinin devlet tarafından karşılanması gibi yöntemler üzerinde çalışılıyor.



Dedenin bileti devletten



Çalışan kadına çok çocuk destek paketinin ardından, yaşlı nüfusa teşvik paketi de hazırlanıyor. Star'ın haberine göre, yaşlı nüfusu sosyal ortama çekmeyi ve aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan destek paketi ile dede ve nineler daha aktif hale gelecek. Torununu sinema ve tiyatroya götüren dedenin biletinin devlet tarafından karşılanması gibi yöntemler üzerinde çalışılıyor. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda üzerinde durulan bir başka model ise aile bağlarının da güçlendirilmesi. Örneğin çocuğunu bakıcısına değil de kayınvalidesine bırakana destek sağlanması gibi bir model geliştirilecek. Bu kapsamda farklı ülke modelleri de incelenecek. 10. Kalkınma Planı’nda yer alan çalışma kapsamında yaşlılarla ilgili özel ihtisas komisyonu kurulması öngörülüyor. Söz konusu destek modelleri komisyonun çalışmasının ardından kesinlik kazanacak.



Tecrübeden yararlanılmalı



Yaşlı nüfusunu daha üretken dinamik hale getirmenin önemli olduğunun altını çizen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz “Yaş 70 iş bitmiş anlayışını değiştirmek lazım. Yaşlı nüfusa bakış açısını da değiştirmek lazım. Yaşlılarımız daha üretken olmalı” dedi. Yaşlı nüfusun yük olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Kalkınma Bakanı Yılmaz, Türkiye’de ortalama yaşam süresinin arttığına dikkat çekti. “Yaşlı nüfusumuzun aile bağlarını güçlendirmek lazım, nesiller arasında iş ortamı olarak bilgi toplumunu kullanarak daha üretken hale getirmek lazım” tespitini yapan Bakan Cevdet Yılmaz, bu kişilerin tecrübelerinden yararlanılması gerektiğine dikkat çekti.