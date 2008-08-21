Torununu doğurdu

Japonya’da 61 yaşındaki bir büyük anne, kanser nedeniyle rahmi alınan kızının çocuğunu doğurdu.



Doğumun yapıldığı kliniğin şefi Yahiro Netsu, “Büyük anne tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Rahmine kızının yumurtası ve damadının spermi yerleştirildi. Kadın Japomya’daki en yaşlı taşıyıcı anne” dedi.



Önce büyük annenin nüfusuna geçirilen bebek daha sonra biyolojik anne-babası tarafından evlat edinildi. Klinikte 9 yılda 8 taşıyıcı annenin hamile kaldığı ve doğurduğu açıklandı. Bunlardan 4’ünün kızları için hamile kalan yaşları 55 ila 61 olan anneler olduğu belirtildi.



(Tempo24)

