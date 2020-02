Torununu doğal beslemek için ektiği tohumları her bölgeye yaydı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, emekli matematik öğretmeni Jale Eren, yedi yıl önce doğan torununun doğal beslenmesi için kendisine ait tarlaya yerel tohumlar ekerek doğal ürünler yetiştirdi. Eren, \'Tüm çocuklar evladım\' sloganıyla herkese ulaşmak için Türkiye\'nin dört bir yanındaki ailelere ücretsiz tohum göndermeye başladı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta kurduğu, \'Muğla Yerel Tohum Grubu\', atalık tohumların yeniden hayat bulması mücadelesinde 7 yılda her bölgeye yaklaşık 80 bin tohum gönderdi.

Muğla\'nın merkez ilçesi Menteşe\'de yaşayan emekli matematik öğretmeni Jale Eren\'in (62) yerel tohumlarla ilgili başarı hikayesi, 2011 yılında torunu Ekin Belgin\'in doğmasıyla başladı. Torununun beslenmede ek gıdaya geçmesiyle doğal ürünlere yönelen Eren, kendisine ait tarlaya yerel tohumlar ekerek doğal üretime geçti. \'Tüm çocuklar evladım\' sloganıyla herkese ulaşmak için önce Muğla Kent Konseyi Kadın Meclisi bünyesinde \'Yerel Tohum Çalışma Grubu\'nu kurarak, çalışma başlattı. Eren, yerel tohumlara sahip çıkmak, üretici ve tüketiciyi bilinçlendirmek, tüketimi artırmak, eski tatlara ve sağlıklı besinlere yeniden kavuşulması amacıyla konferans ve paneller düzenleyerek, farkındalık oluşturdu. Muğla\'da 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Yerel Tohum Takas Şenlikleri düzenlemesini sağlayan Eren, Fethiye, Marmaris ve Ortaca ilçelerinde tohum çalışmalarının başlamasına da önayak oldu. Yerel tohum çalışmalarının tüm ülkede yaygınlaşması için, çeşitli toplantı ve seminerlerde bu konuyu anlattı. Menteşe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber üç yıllık \'Bir Tohum Ek\' projesini hayata geçirdi. Projeye katılan ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere, yerel tohumlar, toprak ve doğa anlatılarak, yerel tohumlar ektirilip, sorumluluğun üstlenilmesi istendi. Çocukların yerli tohumu, bitkileri tanımaları, doğayla iç içe olmaları sağlandı. Çocuklar domatesin ağaçta, fasulyenin ise pamukta yetişmediğini görerek, solucanları, yerli tohumları ve bitkileri korumayı öğrendi. Eren, 2014 yılında İzmir\'de yerel tohumlarla ilgili genel merkez ve şubeler bazında, oradaki aynı düşüncedeki kişilerle beraber Yerel Tohum Derneği\'ni kurup, yönetim kurulu ile Türkiye genelinde şubelerinin açılması çalışmalarını yaptı. Şu ana kadar biri Muğla\'da olmak üzere iki şube kuruldu.

SOSYAL MEDYADAN TOHUM TAKAS ÇALIŞMASI

Jale Eren, bir yandan da 2011 yılında Facebook\'ta \'Muğla Yerel Tohum Grubu\' isimli bir grup kurarak insanların yerli tohum ve kimyasal kullanılmayan üretim hakkında bilinçlenmesi ve tüm Türkiye\'de tohumların takas edilmesi çalışmalarına başladı. Bir avuç gönüllü ve ilgili kişiyle başlanan yolculuk, gün geçtikçe çığ gibi büyüdü. Grup bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda kırsal mahallelerdeki üreticilerin ambarlarından unutulmaya yüz tutmuş atalık tohumlar çıkartıldı ve büyük-küçük üretim yapan ilgili herkese 3-5 tohum dağıtarak yıllar boyu bu tohumların her yerde çoğalması ve katlanan miktarlarda geri dönüşümü sağlandı. Jale Eren\'in sosyal sorumluluk bilinci ile kurulan Facebook sayfasında 12 binin üstünde üyesi bulunuyor.

Eren, şöyle konuştu:

\"Grubumuzda hummalı bir çalışma sürüyor. Türkiye\'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Küba, Almanya, Hindistan, Kanada ve Arabistan ile Balkan ülkelerinden bizlere yerli tohumlar gönderiliyor. Yerli tohumlar tek tek gruplandırılıyor, listelenerek paketleniyor ve uygun şartlarda muhafaza ediliyor. Halen sürmekte olan çalışmalara grup üyelerinden gönüllüler de el veriyor. Şu an 600 çeşit yerli tohumdan hazırlanmış 15 bin 643 tohum paketi, yeni sahiplerinin ellerinde toprakla buluşmaya hazır durumda. Muğla Yerel Tohum Grubu\'nun tüm çalışmaları tamamen sosyal sorumluluk bilinci ile yapılıyor. Tohumlar, verilen bilgiler, yapılan tarla ziyaretleri ve bilinçlendirme çalışmaları ücretsiz. Tohum alabilmek için sayfamıza mesaj atılması yeterli. Grubun gözettiği kriterler ise, tohumları alan üyelerin gerçekten işin bilincinde olan kişiler olması, yetiştirmek için istemesi ve ister balkonunda, ister hobi bahçesinde, isterse de tarlasında kimyasal ilaç ve gübre kullanmadan tohumları üretmesi, çoğaltması ve seneye yeni dağıtım için bir kısmını gruba geri göndermesi, aynı zamanda üretim aşamalarını sayfada paylaşarak görünürlük kazandırmasıdır.\"

MARKALAŞMA SÜRECİ

Eren, çalışmaların son basamağında taleplere kulak vererek, \'Tohumu Atadan\' adı altında doğal gıda markasını oluşturdu. Tüm üretimin şeffaf ve güvenilir olması için atalık tohumla ilaçsız üretim yapan çiftçilerden alınan hammaddeler, imalathanede işlenerek paketlenecek ve bir sanal dükkan (www.tohumuatadan.com) aracılığı ile tüketiciye ulaştırılacak. Aynı zamanda üretim ve paketleme aşamalarında üretim hacmine bağlı olarak kadın istihdamı sağlanacak. Özellikle kırsalda yaşayan ve zaten kendi ailesi veya yakın çevresi için ev tipi gıda üreten kadınlar Tohumu Atadan bünyesinde istihdam edilecek ve kırsaldaki kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer almasına da katkıda bulunulacak.



