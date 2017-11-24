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Torunundan etkilendi, 67 yaşında okuma yazma öğreniyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen 67 yaşındaki Hatice Dilci, torununun ders çalışmasından etkilenince okuma yazma kursuna yazıldı

24 Kasım 2017 14:47

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen 67 yaşındaki Hatice Dilci, torununun ders çalışmasından etkilenince okuma yazma kursuna yazıldı.
Merkeze bağlı Selçuklu Mahallesi\'nde oturan 6 çocuğu, 13 torunu olan Hatice Dilci, evde ders yapan torunu Şehnaz Dilci\'den etkilenip, çocuklarına okuma- yazma öğrenmek istediğini söyledi. Yakınlarının aracılığıyla Halk Eğitim Merkezi\'nde açılan kursa yazılan Hatice Dilci, derslere başladı. Okuma yazma bilmediği için zorluklar yaşadığın belirten Dilci, \"Artık torunumun da desteği ve Halk Eğitim Merkezi\'ndeki hocalarımızın destekleriyle okuma yazma öğreniyorum. Torunum evde okuma yazmamda bana yardımcı oluyor\" diye konuştu.

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